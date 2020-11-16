Пензенский минздрав принял 400 обращений о лечении от COVID-19

16.11.2020 | 11:05

Представители пензенского минздрава продолжают отчитываться о количестве обращений, поступающих от жителей региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи на дому, вызовов врача на дом, открытия больничного листа и назначения схем лечения, принимают по адресу: covid@mzs.penza.net.

«Ситуация, связанная с рассмотрением поступающих обращений, находится лично на контроле врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой. По всем обращениям даются поручения, принимаются управленческие решения», - подчеркнули в минздраве.

За последние две недели, с 2 по 16 ноября, на почту поступило около 400 сообщений - по 20-30 в день. Рассмотрены были не все.

«Обращения, которые не содержат контактных данных (фамилия, имя, отчество, адрес и телефон), а также те, которые требуют проведения проверки по фактам неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи, не рассматриваются», - подчеркнули в минздраве.

Не комментируют чиновники ведомства и вопросы, связанные с наличием или отсутствием лекарственных препаратов в аптеках. Эта сфера относится к компетенции местного органа Росздравнадзора.