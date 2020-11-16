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Общество

Названо число новых носителей COVID-19 в Пензенской области

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В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. В понедельник, 16 ноября, свежие статистические данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе выявили 160 носителей COVID-19. Общее число зараженных достигло 17 926.

В России установлен новый антирекорд. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 22 778 случаев COVID-19, 5 640 (24,8%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне стало известно о двух новых смертях от коронавируса в Пензенской области. Жертвы - мужчина и женщина 1957 года рождения. Согласно сообщениям оперативного штаба, за время скончались 95 мужчин и 123 женщины в возрасте от 32 до 90 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А если совсем не делать бесплатно тесты, то вообще случаев не будет. Так и победим)))

Гость||

тестю и теще делали тест ТРИ С ПОЛОВИНОЙ недели назад!!! ПОЧТИ месяц прошел - результатов так и нет.

НАФИГА такие тесты?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

160 носителей COVID-19
это масочники или без масочники?

Гость||

Никишин, собирай всероссийскую конференцию, а лучше сразу общемировую! Пора всем узнать, что такое медицина по-пензенски! А то распоясались все кругом, везде растет заболеваемость. Но у нас-то падает! Мы на "платЕ"!

Гость||

Моя подруга болела ковидом-носила маску!Проживает в другом регионе-болели вместе с мужем(муж работает на заводе)Неизвестно кто кого из них заразил?!Вылечились!Всем здоровья,берегите себя и своих близких!Береженного Бог бережет!

Гость||

Белозерцев говорит что заболеваемость по-прежнему на очень высоком уровне, а тут 160 и плато. Так кто же врёт?

Гость||

обычный сок черноплодной рябины уничтожает до 97% коронавируса в организме всего за пять минут. Сильным противовирусным действием обладает и гранатовый сок. Просто полоская им горло, можно убить до 80% патогенов COVID-19.Значительно ослабляют коронавирус и другие натуральные соки, а также зеленый чай. Такой эффект, по словам экспертов, обусловлен кислой средой и растительными полифенолами, которые разрушительно действуют на вирус.

Гость||

4 больницу пусть посетят и посмотрят какое там "плато"

Гость||

А что Вы хотите? Министр пензенского захоронения еще недели две назад утверждал, что через две недели область выйдет на плато! Вот он это и подтвердил по своим статотчетам в центр! Министр от медицины не может же бросать свои слова на ветер? Так ведь - господин губернатор?

Гость||

Математика всем в помощь. Даже ежедневное фиксирование по 200 человек, заболевших якобы ОРЗ, даёт чуть более 70 тысяч в год. В области более 1 300 000 жителей, делим на 70 тысяч, получаем почти 20 лет "ПАНДЕМИИ"!!!!! А бараны этого никогда не поймут! А бабушкам и дедушкам старше 65 лет вход в поликлиники СТРОГО ВОСПРЕЩЁН. Болеть можно только фуфловирусом. Может, в этом и цель нашей правящей элиты?..

Имя: Гость
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