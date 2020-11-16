Названо число новых носителей COVID-19 в Пензенской области

16.11.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. В понедельник, 16 ноября, свежие статистические данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе выявили 160 носителей COVID-19. Общее число зараженных достигло 17 926.

В России установлен новый антирекорд. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 22 778 случаев COVID-19, 5 640 (24,8%) из них - у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Накануне стало известно о двух новых смертях от коронавируса в Пензенской области. Жертвы - мужчина и женщина 1957 года рождения. Согласно сообщениям оперативного штаба, за время скончались 95 мужчин и 123 женщины в возрасте от 32 до 90 лет.