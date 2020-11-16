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Общество

Город Спутник представят на форуме «Транспорт России»

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Город Спутник как самый масштабный строительный проект Пензенской области представят на международном форуме «Транспорт России», который, как ожидается, пройдет в Москве с 18 по 20 ноября.

Планируется, что пензенцы расскажут участникам форума, среди которых будут члены Правительства России, руководство Минтранса РФ, главы иностранных министерств и ведомств, ученые, о реализации проекта комплексной застройки в регионе.

Международный форум «Транспорт России» проходит в 14-й раз. На нем рассматриваются вопросы развития всех основных видов транспорта.

Проект Города Спутника предполагает создание современного жилого микрорайона, полностью обеспеченного необходимой инженерной, коммунальной и социальной инфраструктурой.

Проект реализуется с 2007 года строительным холдингом «Термодом». На сегодняшний день в Городе Спутнике возведено 53 многоэтажных дома, это 15 тысяч квартир, 900 тысяч квадратных метров жилья.

Открыто 6 детских садов, поликлиника, школа на 1 100 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Благоустроены набережная и тропа здоровья с многочисленными объектами культуры и спорта.

Заканчиваются работы по строительству седьмого детского сада, детской поликлиники с первым в районе дневным стационаром, прошел госэкспертизу проект школы на 2 425 мест.

Город Спутник - территория Пензенской области с самым высоким коэффициентом рождаемости. На микрорайон приходится половина всего детского населения Пензенского района.

Население Города Спутника в 2020 году составляет 40 тысяч человек.

Следует отметить, что проект пока реализован наполовину. Многое зависит от развития транспортной инфраструктуры и решения проблем автомобильной перенасыщенности.

В 2018 году в Городе Спутнике после капитального ремонта была введена в эксплуатацию автомобильная дорога по улице Сухумской. Общая протяженность участка - 615 метров. После капитального ремонта количество полос здесь выросло с двух до пяти на перекрестке, были обустроены тротуары и ливневая канализация.

В 2020 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Городе Спутнике был введен в эксплуатацию участок дороги по улице Алой протяженностью 785 метров. Ширина проезжей части увеличена до 14 метров, тротуара - до 3 метров; обустроены зеленая зона, современное освещение, ливневая канализация.

На сегодняшний день стоит вопрос о строительстве еще ряда дорог, соединяющих самый густонаселенный район Пензенской области с разными районами областного центра.

Перспективы дальнейшего развития Города Спутника в Пензенской области напрямую зависят от транспортной ситуации. В микрорайоне готовятся к началу строительства самого крупного в регионе торгово-развлекательного комплекса с аквапарком, в данный момент строится несколько новых жилых кварталов, в том числе с 30-этажными зданиями. Население Города Спутника к окончанию проекта должно превысить 100 тысяч человек. Все это говорит о необходимости проектирования и строительства новых важных для региона дорожных развязок.

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