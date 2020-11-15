На Дзержинского, 13, в Каменке не закончили капремонт до холодов

15.11.2020 | 18:28

К приему зимних осадков готовы квартиры на Дзержинского, 13, в Каменке. Крышу в доме обновляют по региональной программе капитального ремонта. Рабочие бодро приступили почти полгода назад, но потеряли темп на полпути, к осени не закончили. Декабрь приближается.

«Раз раскрыли один дом, нужно его было довести до конца. Все сделать по-человечески, потом перейти на другой дом», - высказала свое мнение жительница Дзержинского, 13, Нина Самарова.

«Вот дождик был - нас сильно пролило. Тем более мы недавно сделали ремонт, протекло по обоям почти до конца, до пола. Мы вообще с обогревателем постоянно, почти все время, потому что прохладно все-таки ночами спать. И очень переживаю. Дождик был - запах сырости. Это, конечно, влияет на ребенка», - выразила обеспокоенность ее соседка Алена Майорова.

Населению страшно. Вместо кровли - пленка, слабая защита. Люди видели сюжеты о том, как в Пензе снег с легкостью рвал непрочный материал, в феврале дожди заливали жилье. К примеру, минувшей зимой в областном центре пострадали квартиры на Привокзальной, 8а.

Дом № 13 на Дзержинского в Каменке возводили в 1960-м хозяйственным способом - качество постройки низкое.

«А потолки вообще дранка, еще чуть-чуть - упадут на людей», - отметила жительница дома Татьяна Полушкина.

По информации, размещенной на сайте регионального фонда капитального ремонта, в 2020-м обновляют почти двести восемьдесят крыш. 97% выполнено. Кровля на Дзержинского, 13, в Каменке попала в 3% тех, что не дают считать программу завершенной.