Сетевое издание|18+|Воскресенье|15 ноя 2020|18:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На Дзержинского, 13, в Каменке не закончили капремонт до холодов

Печать

К приему зимних осадков готовы квартиры на Дзержинского, 13, в Каменке. Крышу в доме обновляют по региональной программе капитального ремонта. Рабочие бодро приступили почти полгода назад, но потеряли темп на полпути, к осени не закончили. Декабрь приближается.

«Раз раскрыли один дом, нужно его было довести до конца. Все сделать по-человечески, потом перейти на другой дом», - высказала свое мнение жительница Дзержинского, 13, Нина Самарова.

«Вот дождик был - нас сильно пролило. Тем более мы недавно сделали ремонт, протекло по обоям почти до конца, до пола. Мы вообще с обогревателем постоянно, почти все время, потому что прохладно все-таки ночами спать. И очень переживаю. Дождик был - запах сырости. Это, конечно, влияет на ребенка», - выразила обеспокоенность ее соседка Алена Майорова.

Населению страшно. Вместо кровли - пленка, слабая защита. Люди видели сюжеты о том, как в Пензе снег с легкостью рвал непрочный материал, в феврале дожди заливали жилье. К примеру, минувшей зимой в областном центре пострадали квартиры на Привокзальной, 8а.

Дом № 13 на Дзержинского в Каменке возводили в 1960-м хозяйственным способом - качество постройки низкое.

«А потолки вообще дранка, еще чуть-чуть - упадут на людей», - отметила жительница дома Татьяна Полушкина.

По информации, размещенной на сайте регионального фонда капитального ремонта, в 2020-м обновляют почти двести восемьдесят крыш. 97% выполнено. Кровля на Дзержинского, 13, в Каменке попала в 3% тех, что не дают считать программу завершенной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

70% средств освоили, а год заканчивается. Качество под конец отчетного периода мы знаем какое.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте