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Общество

Пензенцы спокойно отнеслись к закрытию фонтана на зиму

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Работы по консервации нового фонтана на Московской близятся к завершению.

Готовить к холодному времени года новую городскую достопримечательность начали в конце октября. Тогда гидротехническое сооружение замотали влагонепроницаемой пленкой. Теперь над фонтаном возводят защитную конструкцию.

«Монтаж клетки, стяжка фанеры и последний этап - накладывать тент», - пояснил строитель Алексей Яковлев.

Короб должен защитить конструкцию от снега и морозов. Его тщательно изолируют, чтобы влага не повредила сложные механизмы. Точная дата завершения работ пока неизвестна, но строители обещают не затягивать.

«Бригада у нас хорошая, работаем в унисон, инструменты все на ходу. Мы сами - еще советской закалки, по-человечески к делу относимся», - заверил строитель.

Массивное сооружение горожан не пугает - лишь бы полюбившийся всем фонтан весной снова заработал.

«Сейчас закроют, но летом-то опять красиво станет! Хорошо, что укрывают, - значит, берегут. Это ненадолго все», - не стали драматизировать прохожие.

На консервацию фонтана было выделено из бюджета 1 350 000 рублей.

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Гость||

Буртасасы живут в коматозном состоянии, как имбецылы обколотые в полусознательном состоянии пребывают.

Гость||

И снова наглое враньё.На медицину и транспорт денег нет,а на всякую хрень есть . Зачем делать одноразовое укрытие которое сгниёт за сезон?За чем вообще укрывать фонтан?Очередной распил и прикрытие своих просчётов.Чиновники так уверены что это ..... выдержит ветровые и снеговые нагрузки и не рухнет на фонтан?А как быть с дегенератами,которые обязательно залезут на эту "высокотехнологичную" не до конструкцию,а если они ещё и покалечатся?

Гость||

Ни в одном городе не видел, чтобы фонтаны на зиму укрывали. Конгениальный распил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сейчас закроют, но летом-то опять красиво станет! Хорошо, что укрывают, - значит, берегут. Это ненадолго все», - не стали драматизировать прохожие.

На консервацию фонтана было выделено из бюджета 1 350 000 рублей.

Это мнение дурочка,выдернули из сотни негативных.Вот именно так и создаются иллюзионные миры.

Гость||

Гость писал(a):

Буртасасы живут в коматозном состоянии, как имбецылы обколотые в полусознательном состоянии пребывают.
Так и есть.

Гость||

Отнеслись спокойно... А должны были беситься наверное.

Имя: Гость
Комментарий:

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