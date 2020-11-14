Пензенцы спокойно отнеслись к закрытию фонтана на зиму

14.11.2020 | 20:15

Работы по консервации нового фонтана на Московской близятся к завершению.

Готовить к холодному времени года новую городскую достопримечательность начали в конце октября. Тогда гидротехническое сооружение замотали влагонепроницаемой пленкой. Теперь над фонтаном возводят защитную конструкцию.

«Монтаж клетки, стяжка фанеры и последний этап - накладывать тент», - пояснил строитель Алексей Яковлев.

Короб должен защитить конструкцию от снега и морозов. Его тщательно изолируют, чтобы влага не повредила сложные механизмы. Точная дата завершения работ пока неизвестна, но строители обещают не затягивать.

«Бригада у нас хорошая, работаем в унисон, инструменты все на ходу. Мы сами - еще советской закалки, по-человечески к делу относимся», - заверил строитель.

Массивное сооружение горожан не пугает - лишь бы полюбившийся всем фонтан весной снова заработал.

«Сейчас закроют, но летом-то опять красиво станет! Хорошо, что укрывают, - значит, берегут. Это ненадолго все», - не стали драматизировать прохожие.

На консервацию фонтана было выделено из бюджета 1 350 000 рублей.