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Общество

Названо новое количество заболевших COVID-19 в Пензенской области

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В субботу, 14 ноября, стало известно, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 162 случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 17 602.

За это время выздоровели 13 121 человек, скончались 215. О последних жертвах COVID-19 стало известно накануне, 13 ноября, - ими стали 42-летний мужчина и две женщины, 70 и 79 лет.

В тот же день из больниц выписали 226 пациентов.

Ранее глава Министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал уровень заболеваемости стабильным и отметил, что регион уже четыре недели находится на плато.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Регионы, власти которых не боятся показывать рост числа инфицированных и летальных случаев, получают поддержку – медикаменты, средства защиты, оборудование, медиков из Москвы. Но у нас стараниями губернатора все хорошо по статистике. Снижаемся. Поэтому помощь не нужна, и мы ее не получим.

Гость||

Власть обещала дать Кузнецку единственный на несколько районов КТ, власть сделала. Передает в детскую больницу КТ из областного онкологического диспансера. В онкологии то он не нужен.

Гость||

Всё к одному: местная власть всегда пытается показать федеральному центру, что у них всё стабильно, когда это не так, поэтому снимала ограничения, когда не нужно их было снимать, устраивала массовые гуляния, когда не нужно было этого делать, теперь показывает лживую статистику, когда не нужно этого делать. В результате одна неправда порождает сеть лжи, в которой в итоге сама власть запутывается, кроме того, вредит людям.

Гость||

Представители федеральной власти, обратите уже внимание на охреневших рисовальщиков, накажите их показательно, чтоб неповадно было скрывать статистику

Гость||

Путин памааагиии!

Гость||

Вчера по 11 каналу женщина рассказывала о своем посещении терапевта в 1-й п-ке на Мойке. Это же кошмар, что там творится. А у властей "все хорошо" - плато, а то и снижение по Ковиду. Заврались совсем

Гость||

ПГУ полность ушел на дистанционку, а школы выходят с каникул. Это как??!!

Гость||

это уже плато?

уже можно замутить крестный ход против короновируса?

Гость||

ПГУ ушел на дистанционку, потому что это решение центральных властей.

Гость||

В августе ехала в автобусе Тамбов-Пенза меня водитель автобуса обсмеял,что я одна была в маске!В сентябре со мной села дама в возрасте без маски-на мой вопрос-почему она в таком возрасте не носит маску мне ответили,что короновирус закончился!Полная беспечность людей и власти(которым нужно было держать руку на пульсе и не снимать,а контролировать ограничения)!Поражают люди-которым сделаешь замечание,а они тебе нагло а глаза врут,что они обследованные при этом ходят без масок не соблюдая дистанцию!

Гость||

Правительство большим списком ушло на удаленку, а люди пусть давятся в общественном транспорте, заражаются и умирают. Их не жалко. Почему не переводят на удаленку людей с хроническими заболеваниями?! Для чего список заболеваний издан? Очередное бла-бла властей? Только говорим, но ничего не делаем

Гость||

С нашей расхлябанностью,разгильдяйством долго не одолеем корону,то плясали,пели,а теперь без масок ходим.это русский авось.нам до Китая далеко,вон как четко и быстро одолели заразу,их не уговаривали оденьте маску

Гость||

Или Япония,вчера показали в новостях,все четко,все ,как у нас называют,под контролем.а наша медицина захлебнулась из за оптимизации и развала

Гость||

Заболевают очень многие ежедневно.. но нам тупо снижают цифры статистики,как и планировали месяц назад, так зачем она вообще обычным людям эта статистика, злить только?.. Им помощь конкретная нужна в виде лекарств, приемов врачей, места в больнице..Себе оставьте цифры и плато,а людям обеспечьте лечение нормальное, не "статистическое"

Гость||

"Гость|14.11.2020 11:27|

... массовых гуляний в начале сентября,приведшим к таким катастрофическим последствиям."

Вас никто силой не заставлял идти.

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Имя: Гость
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