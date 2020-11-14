Названо новое количество заболевших COVID-19 в Пензенской области

14.11.2020 | 11:20

В субботу, 14 ноября, стало известно, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 162 случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 17 602.

За это время выздоровели 13 121 человек, скончались 215. О последних жертвах COVID-19 стало известно накануне, 13 ноября, - ими стали 42-летний мужчина и две женщины, 70 и 79 лет.

В тот же день из больниц выписали 226 пациентов.

Ранее глава Министерства здравоохранения Пензенской области Александр Никишин назвал уровень заболеваемости стабильным и отметил, что регион уже четыре недели находится на плато.