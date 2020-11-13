От коронавирусной инфекции умерли молодой мужчина и две пенсионерки

13.11.2020 | 19:26

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. В пятницу, 13 ноября, стало известно об уходе из жизни мужчины и двух женщин.

В числе жертв оказался 42-летний пациент. Кроме COVID-19 у него было ожирение III степени.

Умершие женщины - 1950 и 1941 годов рождения. У обеих диагностировали атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз и хроническую ишемическую болезнь сердца. Старшая также страдала метаболическим синдромом и артериальной гипертензией.

Таким образом, количество жертв коронавируса в Пензенской области, о которых сообщил оперштаб, достигло 215.

«Сегодня выписаны 226 человек. Итого выздоровевших - 13 121», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.