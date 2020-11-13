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Происшествия

От коронавирусной инфекции умерли молодой мужчина и две пенсионерки

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В Пензенской области продолжают регистрировать смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. В пятницу, 13 ноября, стало известно об уходе из жизни мужчины и двух женщин.

В числе жертв оказался 42-летний пациент. Кроме COVID-19 у него было ожирение III степени.

Умершие женщины - 1950 и 1941 годов рождения. У обеих диагностировали атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз и хроническую ишемическую болезнь сердца. Старшая также страдала метаболическим синдромом и артериальной гипертензией.

Таким образом, количество жертв коронавируса в Пензенской области, о которых сообщил оперштаб, достигло 215.

«Сегодня выписаны 226 человек. Итого выздоровевших - 13 121», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хреново...

Гость||

Заболела. Надо было сделать рентген, направили в больницу на Маяк. Приехала с температурой, а там очередь - человек 100. Сил не было сидеть. Может, можно как-то записывать людей с немощью на конкретное время? Как нормализовать процесс, приезжать строго по записи в индивидуальный час на рентген, к врачу, на КТ?

Такой вопрос задали

Гость||

у меня диагноз «новая коронавирусная инфекция» сколько ждать бесплатных лекарств?

Или самому покупать что выписано в рецепте а потом взыскать через суд?

Гость||

А меня записали на время на рентген туда, так мне пришлось полдня обзванивать, чтобы отменили и кому-нибудь другому время отдали. Они все не могли найти, где записано и как отменить.

Гость||

Гость писал(a):

а потом взыскать через суд?
Всё равно кинут...

Гость||

Никто не болеет. Обычный процесс взаимодействия длиной в миллионы лет эволюции человека и вирусов. Вандальное вмешательство человека грозит гибелью биогеноза.

Гость||

Гость писал(a):

Может, можно как-то записывать людей с немощью на конкретное время?
ко мне вчера врач приходил объяснила что народу много но она запишет а на какое время и когда позвонит.

Гость||

если бы тесты брали у всех,а не только у детей и лиц старше 65, то статистика была бы очень печальная.

Гость||

Статистика и так печальна.Каждый день умирают , кто ещё и до пенсии не дожил. Товарищи депутаты -верните людям их накопительную часть пенсии, пусть проедят её или пропьют !

Имя: Гость
Комментарий:

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