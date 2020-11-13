За сутки в Пензенской области выявили 167 случаев COVID-19

13.11.2020 | 10:54

В пятницу, 13 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф появилось сообщение, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 17 440.

За это время выздоровели 12 895 человек, скончались 212. О последних трех жертвах стало известно накануне, 12 ноября: женщины в возрасте 40, 62 и 63 лет.

В тот же день из больниц выписался 381 пациент, перенесший COVID-19.

10 ноября в Пензенской области ужесточили ограничения, предусмотренные режимом повышенной готовности. Так, несовершеннолетние не могут находиться в торговых центрах без сопровождения родителей или опекунов. Предприятия общепита и развлечений должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Запрещены массовые мероприятия, а развлекательные, зрелищные и физкультурно-спортивные акции по-прежнему проводятся при заполнении помещения на 50% пропускной способности.