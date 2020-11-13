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Общество

За сутки в Пензенской области выявили 167 случаев COVID-19

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В пятницу, 13 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф появилось сообщение, что за минувшие сутки в Пензенской области зарегистрировано 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 17 440.

За это время выздоровели 12 895 человек, скончались 212. О последних трех жертвах стало известно накануне, 12 ноября: женщины в возрасте 40, 62 и 63 лет.

В тот же день из больниц выписался 381 пациент, перенесший COVID-19.

10 ноября в Пензенской области ужесточили ограничения, предусмотренные режимом повышенной готовности. Так, несовершеннолетние не могут находиться в торговых центрах без сопровождения родителей или опекунов. Предприятия общепита и развлечений должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Запрещены массовые мероприятия, а развлекательные, зрелищные и физкультурно-спортивные акции по-прежнему проводятся при заполнении помещения на 50% пропускной способности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хватит скрывать! У меня знакомые врачи, они сказали как у вас все хорошо, человек 10 в день от ковида погибают, заражаются по 600 человек в день примерно!

Гость||

Что значат эти цифры? Они показывают, сколько сверху разрешили нарисовать? Или сколько сделано тестов?

Гость||

Они показывают, что у нас не хуже, чем у других.

Гость||

Вот в 600 я верю, а 10 как то маловато

Гость||

Умирают совсем не старики...

Гость||

11.05 +++++

Гость||

Да полно молодых умирает, только в статистику их не включают. В основном стариков и больных. В Саратове вон якобы уже дети гибнут, а безумные мамашки все хотят, чтоб школы скорее открыли.

Гость||

+2,-2 смените график как то скучно становится

Гость||

ничего страшного не происходит, кто-то выздоравливает, кто-то умирает. Вирус никуда не денется, так что теперь с ним надо жить. А цифры - это просто цифры. Понятно, что больных больше, но вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

Хватит скрывать! У меня знакомые врачи, они сказали как у вас все хорошо, человек 10 в день от ковида погибают, заражаются по 600 человек в день примерно!
А у меня знакомые врачи, на вопрос когда это закончится сказали " когда с МСК доплаты прекратятся". А то и гинекологи и хирурги стали инфекционистами, конечно, гинекологом он на 20т.р сидел, а тут в скафандре за 80. чтож не нарисовать то? и на каждом углу орать про супер смертность

Гость||

А ваши знакомые эти доплаты получили?

Гость||

Гинеколог написал заявление о переводе. Супруга в шоке

Гость||

О переводе куда?

Гость||

"Хватит скрывать! У меня знакомые врачи, они сказали как у вас все хорошо, человек 10 в день от ковида погибают, заражаются по 600 человек в день примерно!"

Те кого не коснулась беда, никогда в это не поверят. И таких и правда еще очень много.

Гость||

Вот как Москва целительный пендель дала сразу и количество выявленных снизилось, а уж выписывать будут а следующий день после госпитализации. За два дня выписали около 800 человек. Сразу у всех здоровье поправилось, то выписывали по несколько человек, а тут сразу сотни. Видно сильно за попы свои испугались. Главное усидеть на теплом месте, а то , что люди пачками заболевают и умирают всем наплевать. Заканчивайте с больницей на Гагарина, она уже без надобности, все почти здоровы и довольны. В аптеках лекарств нет, да и не нужны они совсем, причем речь не идет о лекарствах от космонавтика. Нет парацетамола и аспирина,перебои с антисептиком, а в основном все хорошо и отлично.

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Имя: Гость
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