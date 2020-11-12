За день выписали почти 400 пензенцев, перенесших коронавирусную инфекцию

12.11.2020 | 19:25

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. О новых жертвах сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Все умершие - женщины. Самой молодой было 40 лет. Она страдала гипертонической болезнью, умеренным артериолонефросклерозом и ожирением IV степени.

Вторая жертва - в возрасте 62 лет. У нее диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренный артериолонефросклероз.

Третьей ушедшей из жизни женщине было 63. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение.

«Выписан сегодня 381 человек. Итого выздоровевших - 12 895», - уточнила Черемушкина.