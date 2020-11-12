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Общество

За день выписали почти 400 пензенцев, перенесших коронавирусную инфекцию

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В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. О новых жертвах сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Все умершие - женщины. Самой молодой было 40 лет. Она страдала гипертонической болезнью, умеренным артериолонефросклерозом и ожирением IV степени.

Вторая жертва - в возрасте 62 лет. У нее диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренный артериолонефросклероз.

Третьей ушедшей из жизни женщине было 63. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение.

«Выписан сегодня 381 человек. Итого выздоровевших - 12 895», - уточнила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Москва начала выпуск гробов с герметичной стеклянной крышкой,для захоронения умерших от ковид-19.,что бы не хоронить в закрытом гробу с дезобработкой.

Гость||

Готовят места, в понедельник тестировать начнут.

Гость||

Худейте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Третьей ушедшей из жизни женщине было 63. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение.
То есть даже без степени? Лишние полкило набрала в больнице?

Гость||

Гость писал(a):

Лишние полкило набрала в больнице?
Лихо приколол!

Гость||

Когда перестанут умирать люди от ковида?Здоровья всем!

Имя: Гость
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