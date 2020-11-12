За день выписали почти 400 пензенцев, перенесших коронавирусную инфекцию

В Пензенской области зарегистрировали еще три смерти от коронавирусной инфекции. О новых жертвах сообщила в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Все умершие - женщины. Самой молодой было 40 лет. Она страдала гипертонической болезнью, умеренным артериолонефросклерозом и ожирением IV степени.
Вторая жертва - в возрасте 62 лет. У нее диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренный артериолонефросклероз.
Третьей ушедшей из жизни женщине было 63. Кроме COVID-19 у нее выявили ожирение.
«Выписан сегодня 381 человек. Итого выздоровевших - 12 895», - уточнила Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?
Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.
Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...
Москва начала выпуск гробов с герметичной стеклянной крышкой,для захоронения умерших от ковид-19.,что бы не хоронить в закрытом гробу с дезобработкой.