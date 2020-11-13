В Пензенскую область поступила третья партия вакцины от гриппа

13.11.2020 | 15:31

В Пензенскую область поступила третья партия противогриппозной вакцины - 65 тысяч доз. Ею будут прививать жителей региона в возрасте от 6 до 60 лет.

Медики напоминают, что в этом сезоне ожидаются новые штаммы гриппа плюс коронавирус. Это опасное сочетание, которое может вызвать серьезные осложнения. Грипп может протекать в легкой и неосложненной форме, но привести к развитию более тяжелых заболеваний.

Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию в ближайшее время.

«Обратиться за прививкой в свою поликлинику будет возможно уже на следующей неделе. Иммунитет сформируется через 10-12 дней после инъекции и сохранится на целый год. Прививочная кампания продлится до конца ноября. Так что получить защиту от гриппа еще не поздно», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В этом году запланировано привить от гриппа 793 000 человек, в том числе 121 300 несовершеннолетних.