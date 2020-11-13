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Общество

В Пензенскую область поступила третья партия вакцины от гриппа

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В Пензенскую область поступила третья партия противогриппозной вакцины - 65 тысяч доз. Ею будут прививать жителей региона в возрасте от 6 до 60 лет.

Медики напоминают, что в этом сезоне ожидаются новые штаммы гриппа плюс коронавирус. Это опасное сочетание, которое может вызвать серьезные осложнения. Грипп может протекать в легкой и неосложненной форме, но привести к развитию более тяжелых заболеваний.

Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию в ближайшее время.

«Обратиться за прививкой в свою поликлинику будет возможно уже на следующей неделе. Иммунитет сформируется через 10-12 дней после инъекции и сохранится на целый год. Прививочная кампания продлится до конца ноября. Так что получить защиту от гриппа еще не поздно», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В этом году запланировано привить от гриппа 793 000 человек, в том числе 121 300 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Где купить таблетки?Страна идиотов,что за геноцид?Чинуши,хватит сидеть там штаны протирать,народ дохнет.Скоро ждите с вилами.

Гость||

Как вы хорошо поете,власть,а между тем в аптеках таблеток нет,один аспирин и зелёнка.Это прорыфф!

Гость||

А мусарилы крышуют этих свиней кабинетных.

Гость||

Да поздно прививку делать от гриппа

Гость||

ЭТО непонятно что делается,где необходимые лекарства,идет обеспечение одним враньем

Имя: Гость
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