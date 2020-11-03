В Пензе перевозчики намерены повысить стоимость проезда

03.11.2020 | 11:28

С 14 ноября в Пензе может повыситься стоимость проезда в общественном транспорте. 29 октября перевозчики обратились в администрацию города с соответствующим уведомлением.

Речь идет о группах компаний «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»).

Они предлагают поднять цену за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках до 32.

Изменение стоимости может затронуть маршруты № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82С, 85, 89, 73, 93.

«Администрацией города Пензы и управлением транспорта и связи города в настоящее время прорабатываются варианты дальнейших действий. В частности, у транспортных компаний запрошено обоснование решения о повышении стоимости проезда. Кроме того, изучается возможность перехода на регулируемые тарифы и частичного субсидирования расходов перевозчиков, чтобы сохранить стоимость проезда на прежнем уровне», - пояснили в пресс-службе мэрии.

При этом уточняется, что по закону перевозчики вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки, уведомив об этом организатора перевозок не позднее чем за 15 дней до даты введения в действие решения об изменении тарифов.

В последний раз стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте Пензы повышалась летом прошлого года. Сначала цены подняли на маршрутах «Дилижанса», потом - «Меркурия».