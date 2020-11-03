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Общество

В Пензе перевозчики намерены повысить стоимость проезда

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С 14 ноября в Пензе может повыситься стоимость проезда в общественном транспорте. 29 октября перевозчики обратились в администрацию города с соответствующим уведомлением.

Речь идет о группах компаний «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»).

Они предлагают поднять цену за билет в автобусах до 27 рублей, в маршрутках до 32.

Изменение стоимости может затронуть маршруты № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82С, 85, 89, 73, 93.

«Администрацией города Пензы и управлением транспорта и связи города в настоящее время прорабатываются варианты дальнейших действий. В частности, у транспортных компаний запрошено обоснование решения о повышении стоимости проезда. Кроме того, изучается возможность перехода на регулируемые тарифы и частичного субсидирования расходов перевозчиков, чтобы сохранить стоимость проезда на прежнем уровне», - пояснили в пресс-службе мэрии.

При этом уточняется, что по закону перевозчики вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки, уведомив об этом организатора перевозок не позднее чем за 15 дней до даты введения в действие решения об изменении тарифов.

В последний раз стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте Пензы повышалась летом прошлого года. Сначала цены подняли на маршрутах «Дилижанса», потом - «Меркурия».

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Гость||

Отличные меры поддержки населения в период пандемии!

Гость||

лыко мочало начинай всё сначала))))))

Гость||

Вы голосовали за это.

Гость||

В Самарской области на 5,5 % увеличится плата за капремонт. С 1 января приморцы будут платить по 7,1 рубля за квадратный метр в месяц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Приморского края. Ранее оплата составляла 6,57 рубля за «квадрат». Таким образом тариф увеличится на 53 копейки. 6,9 рублей за «квадрат»: В Калининградской области взнос за капремонт в 2021 году повышать не будут. В Чувашии в 2021 году увеличат плату за капитальный ремонт, Минимальный размер взноса увеличат до 6,53 руб. за квадратный метр жилья

Гость||

Делаем ставки. на сколько страниц каменты будут.

Гость||

В Волгоградской области подорожание будет всего на 45 копеек и составит 7,01 рублей за 1 м. В Башкирии с 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рубля. В Нижнем Новгороде сумма в платежке увеличится сразу на 6,5 процентов После увеличения стоимость за один квадратный метр жилой (или нежилой) площади возрастет сразу до 6 рублей 51 копейки.

Гость||

Значит вопрос решен. Прибавят.

Гость||

Вы же сами голосовали за это. Хорошего настроения вам.

Гость||

Ну и зачем тогда вновь вернули на маршрут №1 маршрутки?проезд в автобусе и так там стоил 27 рублей,а теперь вернув маршрутки проезд в котором будет стоит 32 рубля.Лихо.....

Гость||

когда будут исполнять Закон и принимать в транспорте к оплате банковские карты?1

Гость||

НАДО ПОПРОСИТЬ ПОДНЯТЬ ТАРИФ НА ВОДУ И НА СВЕТ!

Гость||

Гость писал(a):

Вы же сами голосовали за это. Хорошего настроения вам.
А кто не голосовал? Ну Вас поставить и что вы будете делать? Под себя и родню грести. Голосуй не голосуй, а в кармане будет...

Гость||

и сразу на 19%, не попутали ли вы????

Гость||

И долго мы народ будем это терпеть!

Гость||

Гость писал(a):

НАДО ПОПРОСИТЬ ПОДНЯТЬ ТАРИФ НА ВОДУ И НА СВЕТ!
Думаю, Вам пойдут навстречу.

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Имя: Гость
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