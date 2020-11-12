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Общество

В Пензе водитель автобуса рассказал о пассажирах без масок

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Умытыми, сияющими и свежими выходят на свои маршруты сотни автобусов разной вместимости. После того как кондукторы ранним утром дома сами приняли душ и почистили зубы, они готовят к встрече с пассажирами транспортные средства. Вверенные машины должны соответствовать всем требованиям, установленным в рамках режима повышенной готовности.

«Делаем дезраствор: берем хлорку - две таблетки на ведерко. И обрабатываем все что можно. И так - на каждой остановке от точки до точки», - рассказала кондуктор Оксана Неуструева.

Генеральная уборка в автобусах происходит вечером после каждой смены.

Но чистая и продезинфицированная машина на маршруте - это еще не все, что требуется для соблюдения норм. Люди, сидящие и стоящие в автобусе бок о бок, должны закрывать лицо.

«Обязательны средства защиты. Если у пассажиров нет средств защиты, то у нас есть, мы можем предоставить», - отметила кондуктор.

С этим возникают трудности, порой переходящие даже в конфликты.

«Некоторые пассажиры наглеют, заходят без масок. Мы их выгоняем, а они нас не слушаются. Останавливаем автобус и заставляем надевать маски, даже раздаем их за так», - пояснил водитель Николай Полбицын.

«Мы всего лишь звено в цепи, которая должна не допустить развития заразы в нашем субъекте. Призываем граждан отнестись с пониманием: мы выполняем свой функционал, который от нас требуют и власти, и население нашего города», - подчеркнул заместитель директора автотранспортного предприятия Сергей Ларюшин.

За отсутствие у пассажира защитной маски и нежелание ее надеть предусмотрен штраф от 1 000 до 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А может вообще - прекратить выпускать автобусы, маршрутки, троллейбусы - на линию. А чо : пандемия же. Надо закрыть магазины, заводы. У кого есть на что жить - будут жить. Прекратить ЖДсообщение - пандемия же ! Закрыть больницы - почему врачи и медсёстры должны рисковать ? Всё свалить на пандемию . Чо роспотребнадзор с минздравом парятся ? Кому они нужны, эти русские с татарами, со своими стариками. Почему только выгонять детей и стариков на холод на улицу ? Дать роспотребнадзору, минздраву, полицейским и водилам с кондукторами - дубины поболе , и мочить всех. Глядишь : какая экономия всем этим пенсфондам будет.

Гость||

Всегда езжу без маски, никто не сказал ни слова ни разу

Гость||

А может вообще - прекратить выпускать автобусы, маршрутки, троллейбусы - на линию... А нельзя вести себя по-человечески? Замотали права все качать. Положено в автобус маску одевать - одевай. Веришь-не веришь, это - твои проблемы, а с водителя требуют. Не нравится - иди пешком.

Гость||

Цак надень когда в пепелаце сидишь ))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

даже раздаем их за так
А может быть вы и возить будете за так?

Гость||

Гость писал(a):

Всегда езжу без маски, никто не сказал ни слова ни разу
адрес пиши - за тобой выезжают санитары

Гость||

Гость писал(a):

А может быть вы и возить будете за так?
губёшки закатай.

Гость||

кому?

Гость||

адрес пиши - за тобой выезжают санитары

——

Мне не нужны, я здоров

Имя: Гость
Комментарий:

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