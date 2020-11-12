В Пензе водитель автобуса рассказал о пассажирах без масок

12.11.2020 | 18:22

Умытыми, сияющими и свежими выходят на свои маршруты сотни автобусов разной вместимости. После того как кондукторы ранним утром дома сами приняли душ и почистили зубы, они готовят к встрече с пассажирами транспортные средства. Вверенные машины должны соответствовать всем требованиям, установленным в рамках режима повышенной готовности.

«Делаем дезраствор: берем хлорку - две таблетки на ведерко. И обрабатываем все что можно. И так - на каждой остановке от точки до точки», - рассказала кондуктор Оксана Неуструева.

Генеральная уборка в автобусах происходит вечером после каждой смены.

Но чистая и продезинфицированная машина на маршруте - это еще не все, что требуется для соблюдения норм. Люди, сидящие и стоящие в автобусе бок о бок, должны закрывать лицо.

«Обязательны средства защиты. Если у пассажиров нет средств защиты, то у нас есть, мы можем предоставить», - отметила кондуктор.

С этим возникают трудности, порой переходящие даже в конфликты.

«Некоторые пассажиры наглеют, заходят без масок. Мы их выгоняем, а они нас не слушаются. Останавливаем автобус и заставляем надевать маски, даже раздаем их за так», - пояснил водитель Николай Полбицын.

«Мы всего лишь звено в цепи, которая должна не допустить развития заразы в нашем субъекте. Призываем граждан отнестись с пониманием: мы выполняем свой функционал, который от нас требуют и власти, и население нашего города», - подчеркнул заместитель директора автотранспортного предприятия Сергей Ларюшин.

За отсутствие у пассажира защитной маски и нежелание ее надеть предусмотрен штраф от 1 000 до 30 000 рублей.