Пензенцам рассказали о секретах выгодного шопинга

11.11.2020 | 20:11

Главное перед покупкой - точно знать, нужна ли тебе вещь. В Пензе в Международный день шопинга обошлись без очередей и давок: угроза пандемии. Тем не менее магазинам и торговым центрам есть чем заманить покупателей - выгодными предложениями, от которых нельзя отказаться.

Ведущая 11 канала Анна Малкова пришла присмотреть себе новогоднее платье.

«Многие считают, что шопинг - это антидепрессант, и я это мнение абсолютно разделяю. Это действительно глоток свежего воздуха, и когда мы примеряем, трогаем, даже когда совершаем покупки в интернете, то испытываем выброс гормонов счастья. Это нормально. Я всегда в бюджете стараюсь оставить немного средств, чтобы себя порадовать», - рассказала она.

Телеведущая и блогер четко знает, чего она хочет от шопинга. С намеченного курса ее не сбить.

«Все сейчас стараются покупать выгодно, стараются покупать по делу, не тратить лишних денег на ненужные вещи. Делюсь лайфхаком: я знаю, что в скором времени ожидается «черная пятница», знаю, что на определенных площадках в интернете объявляются большие скидки, и заблаговременно я складываю в «корзину» то, что потом куплю с большими скидками», - пояснила Анна Малкова.

Именно с маркетингового хода одной крупной интернет-площадки и появился всемирный День шопинга. Она на своих ресурсах объявила 11 ноября в 2009 году распродажу с 50%-ми скидками, что в итоге принесло за сутки почти шесть миллиардов долларов. А теперь количество покупок и онлайн, и офлайн в мире исчисляется миллионами.