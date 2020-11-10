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Общество

В пензенском минобре ответили, введут ли дистанционное обучение

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В понедельник, 9 ноября, министерство образования Пензенской области ответило на вопрос родителей, перейдут ли школы региона на дистанционные занятия.

Жителей области беспокоит подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Вопрос о возвращении к онлайн-урокам поднимался неоднократно. Так, в середине октября несколько пензенцев обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Тогда глава региона обещал обсудить этот вопрос с коллегами и действовать, исходя из ситуации.

9 ноября в аккаунте губернатора в соцсети Instagram подписчики поинтересовались: «Правда ли, что будет дистанционное обучение в школе?»

Представитель регионального министерства образования ответил, что для введения такого формата в данный момент нет повода.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. По данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области. Это вам не повод? У нас в школе 5 учителей болеют в начальных классах (про старшие классы не знаю). Каждый день заболевают дети ковидом, сегодня 39. Это тоже не повод?» - возразила пользовательница с ником nelya_ani.

В региональном министерстве образования указали, что школьники находятся на каникулах до 14 ноября.

«Решение о введении ограничений принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава и сложившейся эпидситуацией», - добавил представитель министерства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не будет дисты! Инфа 100%!

Гость||

Только бы не ввели, только бы не ввели

Гость||

Для детей вирус не представляет опасности, а вот дистанционное обучение на все сто процентов делает из детей баранов

Гость||

Достали уже со своей дистанционкой, отстаньте от детей! Даже Собянин признал, что толку не было от того, что запер старшеклассников!

Гость||

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не агентство

Гость||

Каждый день дети заболевают !!! Нужна дистанционка !!!!

Гость||

Каждый день дети заболевают !!! Нужна дистанционка !!!!

——

Запуганная, детям вирус не опасен. И дети особо не болеют, у них выявляют вирус, что не является болезнью

Гость||

В Хабаровске далитправо выбора тем, кто хочет дистанционно на время обучаться, в Пензе такого дождемся ли?

Родители готовы взять на себя ответственность за обучение и присмотр своих детей, дайте уже им на это оф.разрешение.

Гость||

[

Гость писал(a):

Каждый день дети заболевают !!! Нужна дистанционка !!!!
Дети переносят ковид легче чем грипп. Зачем в этом случае лишать их полноценного образования?

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день дети заболевают !!! Нужна дистанционка !!!!

Заболевают и выздоравливают, угомонитесь.

Гость||

Гость писал(a):

Родители готовы взять на себя ответственность за обучение и присмотр своих детей, дайте уже им на это оф.разрешение.
Это право есть у каждого и без пандемии.

Гость||

Отправьте детей на дистанционку!!!

Гость||

Гость писал(a):

Каждый день дети заболевают !!! Нужна дистанционка !!!!
Вовчик, хорош топить за каникулы)))

Гость||

Гость писал(a):

Дети переносят ковид легче чем грипп. Зачем в этом случае лишать их полноценного образования?
Зачем учителей и их родственников, а также родителей, бабушек и дедушек этих детей лишать здоровья, а, возможно, и жизни?

Гость||

"Запуганная, детям вирус не опасен. И дети особо не болеют, у них выявляют вирус, что не является болезнью"

.

Тем, кто в бункере до сих пор не услышал и увидел: дети переносчики заболвания, в школе как нигде контакт в замкнутом пространстве, без дистанции и масок, с соплями и кашлем без температуры приходят и заражают друг друга и учителей, а потом домой и так по кругу.

Ковидом заражаются повторно, нескольких лично знаю, в мае болели и в октябре снова, одни в стационаре 2й раз лечились уже.

Сейчас нет мест и врачей, нужно немного переждать, дабы освободились места и медики целы остались.

Имя: Гость
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