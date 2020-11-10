В пензенском минобре ответили, введут ли дистанционное обучение

10.11.2020 | 12:50

В понедельник, 9 ноября, министерство образования Пензенской области ответило на вопрос родителей, перейдут ли школы региона на дистанционные занятия.

Жителей области беспокоит подъем уровня заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Вопрос о возвращении к онлайн-урокам поднимался неоднократно. Так, в середине октября несколько пензенцев обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Тогда глава региона обещал обсудить этот вопрос с коллегами и действовать, исходя из ситуации.

9 ноября в аккаунте губернатора в соцсети Instagram подписчики поинтересовались: «Правда ли, что будет дистанционное обучение в школе?»

Представитель регионального министерства образования ответил, что для введения такого формата в данный момент нет повода.

«Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. По данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области. Это вам не повод? У нас в школе 5 учителей болеют в начальных классах (про старшие классы не знаю). Каждый день заболевают дети ковидом, сегодня 39. Это тоже не повод?» - возразила пользовательница с ником nelya_ani.

В региональном министерстве образования указали, что школьники находятся на каникулах до 14 ноября.

«Решение о введении ограничений принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Пензенской области в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава и сложившейся эпидситуацией», - добавил представитель министерства.