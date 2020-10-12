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Общество

Губернатор рассмотрит вопрос возврата к дистанционному обучению

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Жители Пензенской области попросили губернатора Ивана Белозерцева рассмотреть вопрос перевода детей на дистанционное обучение. Свои обращения они оставили под постом главы региона в социальной сети Instagram.

Пензенцы обратили внимание губернатора на то, что число заразившихся с каждым днем растет, а в школах, вузах и ссузах не соблюдаются противоэпидемические меры.

«Измерение температуры тела часто проводится неправильно или вообще не проводится. На территории учебных заведений все учащиеся находятся без масок, за редким исключением.

Элементарно просто страшно за себя и родственников. Многие живут в общежитиях или же с пожилыми родственниками», - написала пензячка.

Ее мнение разделила другая пользовательница. Женщина отметила, что с введением дистанционных занятий в общественных местах и транспорте будет меньше людей.

«Тоже хотела написать о том, что пора бы уже вводить какие-то серьезные меры для нераспространения инфекции. Люди старше 65 лет ходят на работу, так как боятся увольнения, хотя им рекомендовано оставаться дома. Масочный режим никто не соблюдает, в транспорте все ездят битком и без масок», - подчеркнула она.

Иван Белозерцев откликнулся на комментарии пензячек: «Обсудим с коллегами, исходя из ситуации».

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 133 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся на понедельник, 12 октября, достигло 12 138.

8 октября на совещании в правительстве области отметили, что 44% инфицированных составляют люди пенсионного возраста. Более половины заразившихся за все время (55,5%) живут в Пензе, остальные - в Кузнецке, Заречном и районах области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Наихудший руководитель за всю истоию пензы

Гость||

Школа на данный момент-источник заразы. Дети приносят домой, где с ними живут родители, пожилые родственники.

Гость||

Гость писал(a):

Школа на данный момент-источник заразы. Дети приносят домой, где с ними живут родители, пожилые родственники.
Источник заразы это бюджет и кто его пилит. Убери федеральные доплаты за ковидных, и о чудо, в Пензе количество ковидников резко сократится. Рисовать чушь за бесплатно не будут.

Гость||

Если сейчас их снова отправить на дистанционку, они совсем одичают. Так-то вышли школьрики - будто из зоопарка обезьянок выпустили, запрете еще раз - будет уже не сравнение, а констатация факта.

Гость||

Пусть губернатор ради интереса заглянет в школы,там проходной двор, никакие меры уже давно не соблюдаются, все заходят через основной вход,как раньше,в фойе родители, бабушки,дедушки и все без масок!Ребенка просто страшно туда отпускать!

Гость||

Гость писал(a):

Пусть губернатор ради интереса заглянет в школы,там проходной двор, никакие меры уже давно не соблюдаются, все заходят через основной вход,как раньше,в фойе родители, бабушки,дедушки и все без масок!Ребенка просто страшно туда отпускать!
У вас школа в деревне Дуровка? Или Быдлово?

Гость||

Для адекватных родителей здоровье ребенка и остальных членов семьи важнее очного обучения.Уж лучше дистанционка...Безопаснее,по крайней мере.

Гость||

Понедельник.он вернулся.

Гость||

А детские сады? Не источник заразы?

Гость||

Изначально не нужно было учащихся выпускать с дистанционки, не только школы, но и остальные учебные заведения.

Гость||

Гость писал(a):

Для адекватных родителей
Аааа. Безработные любители пособий проснулись

Гость||

С 1 заболевшей сразу дистанцинка, со 133 -в школе.

Гость||

Гость писал(a):

Понедельник.он вернулся.
Не факт ,давно ушёл в себя и потерялся.

Гость||

Гость писал(a):

Для адекватных родителей здоровье ребенка и остальных членов семьи важнее очного обучения.Уж лучше дистанционка...Безопаснее,по крайней мере.
Вот именно. Ничего страшного в дистанционке нет.

Гость||

Гость|12.10.2020 10:52|

А детские сады? Не источник заразы?

Да тоже самое ваши дет. сады

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Имя: Гость
Комментарий:

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