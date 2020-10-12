Губернатор рассмотрит вопрос возврата к дистанционному обучению

12.10.2020 | 10:38

Жители Пензенской области попросили губернатора Ивана Белозерцева рассмотреть вопрос перевода детей на дистанционное обучение. Свои обращения они оставили под постом главы региона в социальной сети Instagram.

Пензенцы обратили внимание губернатора на то, что число заразившихся с каждым днем растет, а в школах, вузах и ссузах не соблюдаются противоэпидемические меры.

«Измерение температуры тела часто проводится неправильно или вообще не проводится. На территории учебных заведений все учащиеся находятся без масок, за редким исключением.

Элементарно просто страшно за себя и родственников. Многие живут в общежитиях или же с пожилыми родственниками», - написала пензячка.

Ее мнение разделила другая пользовательница. Женщина отметила, что с введением дистанционных занятий в общественных местах и транспорте будет меньше людей.

«Тоже хотела написать о том, что пора бы уже вводить какие-то серьезные меры для нераспространения инфекции. Люди старше 65 лет ходят на работу, так как боятся увольнения, хотя им рекомендовано оставаться дома. Масочный режим никто не соблюдает, в транспорте все ездят битком и без масок», - подчеркнула она.

Иван Белозерцев откликнулся на комментарии пензячек: «Обсудим с коллегами, исходя из ситуации».

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 133 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся на понедельник, 12 октября, достигло 12 138.

8 октября на совещании в правительстве области отметили, что 44% инфицированных составляют люди пенсионного возраста. Более половины заразившихся за все время (55,5%) живут в Пензе, остальные - в Кузнецке, Заречном и районах области.