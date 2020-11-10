В Пензенской области выявили новых зараженных коронавирусом

10.11.2020 | 11:12

По данным портала стопкоронавирус.рф на вторник, 10 ноября, в Пензенской области подтвердилось еще 170 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных за все время достигло 16 945.

Днем ранее региональный оперштаб сообщал о 168 заболевших, среди которых оказалось 39 детей разного возраста. Тогда же уточнялось, что большинство новых зараженных являются жителями Пензы - 139.

За минувший день из больниц области выписали 171 человека, поборовшего коронавирус. Суммарное количество выздоровевших за все время - 12 182.

О летальных случаях накануне не сообщалось. В период пандемии из-за опасной инфекции жизни лишились 203 человека.