В Пензенской области выявили новых зараженных коронавирусом

По данным портала стопкоронавирус.рф на вторник, 10 ноября, в Пензенской области подтвердилось еще 170 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных за все время достигло 16 945.
Днем ранее региональный оперштаб сообщал о 168 заболевших, среди которых оказалось 39 детей разного возраста. Тогда же уточнялось, что большинство новых зараженных являются жителями Пензы - 139.
За минувший день из больниц области выписали 171 человека, поборовшего коронавирус. Суммарное количество выздоровевших за все время - 12 182.
О летальных случаях накануне не сообщалось. В период пандемии из-за опасной инфекции жизни лишились 203 человека.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Прям плато что ли?) Почему же тогда роспотребнадзор про ужесточение требований говорит?) Надо сделать компенсацию за тесты на антитела из бюджета и народу массово в платных лабораториях сдать анализы. И картина прояснится сразу, и статистика понятнее будет.