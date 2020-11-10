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Общество

В Пензенской области выявили новых зараженных коронавирусом

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По данным портала стопкоронавирус.рф на вторник, 10 ноября, в Пензенской области подтвердилось еще 170 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных за все время достигло 16 945.

Днем ранее региональный оперштаб сообщал о 168 заболевших, среди которых оказалось 39 детей разного возраста. Тогда же уточнялось, что большинство новых зараженных являются жителями Пензы - 139.

За минувший день из больниц области выписали 171 человека, поборовшего коронавирус. Суммарное количество выздоровевших за все время - 12 182.

О летальных случаях накануне не сообщалось. В период пандемии из-за опасной инфекции жизни лишились 203 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Прям плато что ли?) Почему же тогда роспотребнадзор про ужесточение требований говорит?) Надо сделать компенсацию за тесты на антитела из бюджета и народу массово в платных лабораториях сдать анализы. И картина прояснится сразу, и статистика понятнее будет.

Гость||

"и статистика понятнее будет."

А она Вам зачем?

Гость||

Опять 170....жгите дальше...прям феноменально...

Гость||

Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.

Гость||

Гость писал(a):

Опять 170....жгите дальше...прям феноменально...
Пемза нонче на плате́.

Гость||

Тесты из бюджета? А на какие антитела вы собрались сдавать?

Гость||

Лживый роспотребнадзор чего мелочиться-то, сразу по 170 до конца недели нарисуйте и ждите указки на следующий срок. Бесполезная организация с руководством без совести.

Гость||

Завидная стабильность.Прям как по заказу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в Пензенской области подтвердилось еще 170 случаев заражения
Пензенским чиновникам Федеральные руководители, похоже, не указ? Собираетесь ли вы следовать распоряжениям Москвы об ужесточении мер профилактики коронавируса?

Гость||

Все-таки выявили!!!

Гость||

Ближе к выходным нарисуют поменьше...Чтобы писков мамашек о переходе школьников на дистант было поменьше. Хотя, уверен, вопрос этот решён уже давно. Любыми средствами и любыми жертвами создаём видимость нормальной жизни: работаем, учимся, ходим по магазинам.

Гость||

Гость писал(a):

Любыми средствами и любыми жертвами создаём видимость нормальной жизни: работаем, учимся, ходим по магазинам.
И это правильно. Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз.

Гость||

Пусть покажут условия в которых находятся пациенты в больницах. Только не vip палаты, а как обычные люди лежат

Имя: Гость
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