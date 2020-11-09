Коронавирус нашли еще у 39 детей из Пензенской области

09.11.2020 | 13:00

В понедельник, 9 ноября, оперативный штаб Пензенской области сообщил, что диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 39 детей.

Им 6 месяцев, 1, 3 (трое), 4 года, 5 (двое), 6 (трое), 7 (двое), 8 (четверо), 9 (двое), 10, 12, 13 (двое), 14 (двое), 15 (пятеро), 16 (пятеро) и 17 (четверо) лет.

Из 168 новых пациентов 139 - жители Пензы, 10 - Заречного, 5 - Нижнеломовского района, 4 - Шемышейского, по 2 - Пензенского, Каменского и Бессоновского, по 1 - Земетчинского, Вадинского, Белинского и Кузнецкого.

Под наблюдением сейчас находятся 6 669 человек, сняты с него - 42 239. За выходные на коронавирус обследовали 7 014 жителей региона.

В общей сложности COVID-19 обнаружили у 16 775 человек, в том числе 1 130 несовершеннолетних. 12 011 пациентов выписали, 203 ушли из жизни.