В Пензенской области налоговики будут принимать граждан по записи

10.11.2020 | 14:30

В ряде налоговых служб региона прием граждан будет проводиться только по записи. Об этом сообщили в Управлении ФНС по Пензенской области. Переход на такую форму работы связан с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

«С 12 ноября до особого распоряжения прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», пояснили в пресс-службе управления.

В Пензе нововведение коснется инспекций по всем четырем районам: Железнодорожному (ул. Московская, 81), Октябрьскому (ул. Стасова, 14), Ленинскому (ул. Карла Маркса, 3) и Первомайскому (ул. Куйбышева, 13).

Также предварительная запись вводится в межрайонной ИФНС России № 3 по Пензенской области (с. Бессоновка, ул. Центральная, 247) и в трех территориально обособленных рабочих местах: по Пензенскому району (Пенза, ул. Ростовская, 46), Мокшанскому (р. п. Мокшан, ул. Охлопкова, 3) и Городищенскому району (г. Городище, ул. Советская 11).

В этот период вся корреспонденция, поступившая в бумажном виде, в том числе налоговая и бухгалтерская отчетность, будет приниматься через специальный бокс. Также гражданам рекомендуют пользоваться сервисами сайта ФНС России или телефоном единого контакт-центра 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).