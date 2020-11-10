Николай Симонов раскритиковал профилактическую работу в регионе

10.11.2020 | 18:39

«Мы все сейчас пойдем работать и выполнять те решения, которые сейчас с вами примем», - объявил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

Так он начал совещание с главами администраций муниципальных образований, организованное по поручению губернатора. Основной темой стали меры противодействия распространению смертельно опасного заболевания.

«На протяжении нескольких недель у нас от 40% до 44% составляют лица пенсионного возраста. Контроль над самоизоляцией граждан старше 65 лет нужно активизировать немедленно!» - заявила заместитель руководителя Управления Роспотребназора по Пензенской области Татьяна Малова.

Особое внимание отныне будут уделять профилактическим мерам в общественном транспорте. Николай Симонов поручил разработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых зафиксированы нарушения и находятся люди без защитных средств.

«Мы на фронте, и вы в своем роде командиры дивизий в регионах, именно вы, главы», - отметил он.

Николай Симонов подверг резкой критике профилактическую работу в целом и призвал глав районных администраций наладить более активное взаимодействие с правоохранителями.

Проверки ждут торговые, развлекательные центры, все места возможного массового скопления людей.

«Главы администраций с коллегами, полиция, прокуратура, Роспотребнадзор - алгоритм взаимодействия есть. И он сработал, когда мы вместе взялись за наведение порядка в торговых центрах», - сообщил Симонов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на территории области вновь 170 человек пополнили список зараженных. Общее число заболевших с начала пандемии - почти 17 тысяч.