Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Николай Симонов раскритиковал профилактическую работу в регионе

Печать

«Мы все сейчас пойдем работать и выполнять те решения, которые сейчас с вами примем», - объявил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

Так он начал совещание с главами администраций муниципальных образований, организованное по поручению губернатора. Основной темой стали меры противодействия распространению смертельно опасного заболевания.

«На протяжении нескольких недель у нас от 40% до 44% составляют лица пенсионного возраста. Контроль над самоизоляцией граждан старше 65 лет нужно активизировать немедленно!» - заявила заместитель руководителя Управления Роспотребназора по Пензенской области Татьяна Малова.

Особое внимание отныне будут уделять профилактическим мерам в общественном транспорте. Николай Симонов поручил разработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых зафиксированы нарушения и находятся люди без защитных средств.

«Мы на фронте, и вы в своем роде командиры дивизий в регионах, именно вы, главы», - отметил он.

Николай Симонов подверг резкой критике профилактическую работу в целом и призвал глав районных администраций наладить более активное взаимодействие с правоохранителями.

Проверки ждут торговые, развлекательные центры, все места возможного массового скопления людей.

«Главы администраций с коллегами, полиция, прокуратура, Роспотребнадзор - алгоритм взаимодействия есть. И он сработал, когда мы вместе взялись за наведение порядка в торговых центрах», - сообщил Симонов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на территории области вновь 170 человек пополнили список зараженных. Общее число заболевших с начала пандемии - почти 17 тысяч.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

В 66 автобусе на двери приклеена бумажка с надписью: вход и поездка в транспорте без маски строго запрещена. Пассажиры без масок и в масках зашли в автобус, кондуктор обилетил и все поехали дальше. Вот и вся строгость.

Гость||

Где конкретика? Какие практические меры приняты? Где поручения со сроками? Кто назначен ответственными за исполнения поручений? Или опять углубить и расширить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Особое внимание отныне будут уделять профилактическим мерам в
Самим в первую очередь надо было маски носить. Гарцевали перед камерами как гопота несмышленая, что тогда с людей спрашивать?

Гость||

Поповой нужно не перечислять Пензу как регион с неблагополучной по ковиду,а направить в Пензу бригаду врачей умеющих лечить ковид и плюс медикаментов побольше.Вот было бы реальное решение проблемы,а просто --ПОСТАВИТЬ НА ВИД не имеет никакого смысла,все это просто на уровне --пальчиком погрозить.

Гость||

На фронте такое руководство давно бы к стенке поставило.

Гость||

Гость писал(a):

Поповой нужно не перечислять Пензу как регион с неблагополучной по ковиду,а направить в Пензу бригаду врачей умеющих лечить ковид и плюс медикаментов побольше.
А кто - нибудь из региональной власти просил помощи у центра? Или только слали в Москву бравурные отчеты о том, что медицина готова, всё под контролем, лекарства есть и т. д.?

Гость||

Симонов, пора тебе на самоизоляцию

Гость||

А за гуляния сентябрьские кто ответственность понесет?

Гость||

Здоровое здание дормоедов под названием Роспотребнадзор, вы когда поднимите свои задницы и начнёте реально работать?! Выходите по утрам и проверяйте как соблюдаются меры!!!! За что зарплату получаете? За теоретические рекомендации??? Вас там такое количество человек работает!!! Займитесь своей работой и контролируйте!!!!

Гость||

Здоровое здание бездельников под названием Роспотребнадзор, вы когда поднимите свои задницы и начнёте реально работать?! Выходите по утрам и проверяйте как соблюдаются меры!!!! За что зарплату получаете? За теоретические рекомендации??? Вас там такое количество человек работает!!! Займитесь своей работой и контролируйте!!!!

Гость||

А до выступления Поповой у нас всё было "хорошо"! Все под контролем!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.11.2020 19:08|

Здоровое здание бездельников под названием Роспотребнадзор, вы когда поднимите свои задницы и начнёте реально работать?! Выходите по утрам и проверяйте как соблюдаются меры!!!! За что зарплату получаете? За теоретические рекомендации??? Вас там такое количество человек работает!!! Займитесь своей работой и контролируйте!!!

Вот именно,а то ведут себя, как сказать : Рукой водящий л.с.

Гость||

Гость писал(a):

А до выступления Поповой у нас всё было "хорошо"! Все под контролем!
АХА-ХА-ХА!!!

Гость||

Гость писал(a):

А до выступления Поповой у нас всё было "хорошо"! Все под контролем!
Летом подготовились к второй волне.

Гость||

Конечно забавный старикан, но чем смешить людей убедил бы своего соплеменника закрыть школы и колледжи на дистант, дайте учителям выздороветь, какие вы упёртые пенсы, нельзя же так плевать на детей

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте