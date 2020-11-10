Мэр Кузнецка о мусоре на остановках: Культурненько все

10.11.2020 | 09:24

Жители Кузнецка используют остановки общественного транспорта как места для складирования мусора. Об этом доложили главе местной администрации Сергею Златогорскому на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 9 ноября.

«Очень много мусора на остановочных павильонах. Такое впечатление, что люди у нас путают остановки с контейнерными площадками. Идут на работу, берут пакетики - поставили, сели», - рассказал директор ООО «Дорожный комплекс» Владимир Кузенко.

«Культурненько все», - сыронизировал Златогорский в ответ.

«Из-за этого завалы мусора на остановках», - констатировал Кузенко.

Мэр Кузнецка признался, что сказать ему по этому поводу нечего.

«Это вопрос к совести и сознанию тех граждан, которые так поступают», - резюмировал он с усмешкой.