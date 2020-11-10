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Общество

Мэр Кузнецка о мусоре на остановках: Культурненько все

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Жители Кузнецка используют остановки общественного транспорта как места для складирования мусора. Об этом доложили главе местной администрации Сергею Златогорскому на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 9 ноября.

«Очень много мусора на остановочных павильонах. Такое впечатление, что люди у нас путают остановки с контейнерными площадками. Идут на работу, берут пакетики - поставили, сели», - рассказал директор ООО «Дорожный комплекс» Владимир Кузенко.

«Культурненько все», - сыронизировал Златогорский в ответ.

«Из-за этого завалы мусора на остановках», - констатировал Кузенко.

Мэр Кузнецка признался, что сказать ему по этому поводу нечего.

«Это вопрос к совести и сознанию тех граждан, которые так поступают», - резюмировал он с усмешкой.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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Гость||

Так может люди несут мусор потому что рядом с домом нет контейнерной площадки?

Гость||

Люди несут мусор на остановки, потому что мозгов у них нет и ты видать один из них.

Гость||

Увы, это воспитание кузнецкое

Гость||

Правильно было замечено, главное втихаря сделать

Гость||

И в Пензе такого хватает. Лень пройти 20 метров, на ходу оставляют мешки свои. Им все равно, они так привыкли.

Гость||

О чём вы говорите? Всё, что за моим забором,гори оно синим огнём. На всю жизнь запомнил, как когда-то в Евлашево на центральной дороге по ночам пропадали из асфальта блямбы светонакопительные. Местные их по ночам выковыривали. На кой хрен они тебе дома нужны, сорока ты тупая? Вам специально дорогу подсвечивали в тех местах, где опор наружного освещения нет. Но "вам" это никому, а мне, пусть и нафиг не нужны, но себе-любимому. Дикари.

Гость||

Рационально поставить контейнеры по пути следования граждан на остановку. При этом мусоровозу не надо будет топливо тратить, разъезжая по дворам.

Гость||

А мне припомнилось как в Нижнем Паскете пропадали по ночам бочки с квасом.

Местные их по ночам угоняли и лесу из них ангар Кисловодск построили.

Зачем он в лесу нужен, ворона ты тупая?

Вам специально бочки с квасом поставили в местах где водопровода нет.

Дикари.

Имя: Гость
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