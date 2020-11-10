«Горводоканал» полностью реализовал инвестпрограмму 2020 года

10.11.2020 | 15:30

В рамках инвестиционной программы по повышению энергетической и экологической эффективности ООО «Горводоканал» на 2014-2023 годы в Пензе строится станция углевания воды.

Объект нужен для дополнительной очистки воды в случаях возникновения нештатных ситуаций, спровоцированных природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города - Сурского водохранилища.

Также эта технология может применяться для улучшения органолептических показателей летом и в период паводка, когда в исходной воде высока вероятность максимальной концентрации различного рода загрязнений.

В 2020 году предусмотрено строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке «Хлораторная», заключен договор на поставку оборудования для станции углевания стоимостью 72 млн рублей.

По состоянию на 10 ноября поставка полностью завершена, то есть «Горводоканал» выполнил предусмотренную на 2020 год инвестиционную программу. Строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2021 год.

Технология угольной очистки исходной воды от химических соединений хорошо зарекомендовала себя в европейских городах и в крупных городах России. Предприятием разработана проектно-сметная документация на строительство станции приготовления и дозирования угольной пульпы (раствора) в поднимаемую из водохранилища воду для предварительного очищения.

Угольный раствор сорбирует химические соединения, содержащиеся в исходной воде, после этого выполняется обычный цикл водоподготовки. Проект получил положительное заключение государственный экспертизы.