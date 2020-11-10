Глава Пензы поздравил полицейских с профессиональным праздником

10.11.2020 | 09:25

Во вторник, 10 ноября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«За годы существования вашего ведомства неоднократно менялось его название, но верность присяге и закону, честь и отвага полицейских всегда оставались образцом служения Родине.

Защищая интересы россиян, вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка, закона, справедливости и общественную безопасность. На вашем счету сотни задержанных преступников, сотни раскрытых преступлений и сотни предотвращенных правонарушений.

По долгу службы вам приходится решать ответственные задачи, рисковать своей жизнью. Многие из вас не раз бывали в горячих точках, проявляя героизм, выдержку, способность оперативно принимать верные решения в сложных ситуациях.

Продолжая славные традиции старших поколений, вы успешно справляетесь со всеми задачами, стоящими перед органами внутренних дел, и я благодарю вас за нелегкий самоотверженный труд, верность выбранной профессии и высокую ответственность!

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мира, добра, спокойных дежурств, успехов во все делах и отличной службы на благо Пензы и родного Отечества! Пусть в ваших домах царят радость и благополучие!» - говорится в тексте поздравления.