Число заразившихся COVID-19 жителей Пензенской области достигло 16 607

В воскресенье, 8 ноября, стало известно еще о 170 зараженных COVID-19 жителях Пензенской области. Об этом сообщил портал коронавирус.рф. Общее число инфицированных достигло 16 607.
Днем ранее оперштаб заявлял о 171 новом случае заболевания, причем в 13 из них диагноз поставили детям. Это младенцы в возрасте 1, 2 и 9 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6 (двое) 7, 10 лет, подростки 13, 14 и 15 лет.
Большинство заболевших пришлось на Пензу (97), Пензенский район (25) и Заречный (15).
В тот же день появилась информация о том, что число жертв коронавируса достигло 200. Умерли женщины 1955 и 1964 года рождения.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Прям ровненько всё. Особенно интересно, что в Заречном свой аппарат поставили для выявления и писали, что обследовать больше удается. Но на пензенскую статистику это никак не повлияло... где-то прибавилось, а где-то убрали видимо)