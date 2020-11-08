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Общество

Число заразившихся COVID-19 жителей Пензенской области достигло 16 607

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В воскресенье, 8 ноября, стало известно еще о 170 зараженных COVID-19 жителях Пензенской области. Об этом сообщил портал коронавирус.рф. Общее число инфицированных достигло 16 607.

Днем ранее оперштаб заявлял о 171 новом случае заболевания, причем в 13 из них диагноз поставили детям. Это младенцы в возрасте 1, 2 и 9 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6 (двое) 7, 10 лет, подростки 13, 14 и 15 лет.

Большинство заболевших пришлось на Пензу (97), Пензенский район (25) и Заречный (15).

В тот же день появилась информация о том, что число жертв коронавируса достигло 200. Умерли женщины 1955 и 1964 года рождения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Прям ровненько всё. Особенно интересно, что в Заречном свой аппарат поставили для выявления и писали, что обследовать больше удается. Но на пензенскую статистику это никак не повлияло... где-то прибавилось, а где-то убрали видимо)

Гость||

Брехня постоянная

Гость||

Отправьте старшеклассников на дистанционное обучение!

Гость||

Ерунда вся эта статистика. Сколько дома сами лечились. Из никто не считал. Максимум ставят пневмонию. Чтобы поставить ковид надо кт слелать, а на него не попасть. Поэтому в статистику попадают только совсем тяжелые.

Имя: Гость
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