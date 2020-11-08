Число заразившихся COVID-19 жителей Пензенской области достигло 16 607

08.11.2020 | 10:58

В воскресенье, 8 ноября, стало известно еще о 170 зараженных COVID-19 жителях Пензенской области. Об этом сообщил портал коронавирус.рф. Общее число инфицированных достигло 16 607.

Днем ранее оперштаб заявлял о 171 новом случае заболевания, причем в 13 из них диагноз поставили детям. Это младенцы в возрасте 1, 2 и 9 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6 (двое) 7, 10 лет, подростки 13, 14 и 15 лет.

Большинство заболевших пришлось на Пензу (97), Пензенский район (25) и Заречный (15).

В тот же день появилась информация о том, что число жертв коронавируса достигло 200. Умерли женщины 1955 и 1964 года рождения.