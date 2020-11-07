В Пензе и области намерены развивать кадетское движение

07.11.2020 | 18:45

Системы образования и правоохранительных органов объединяются ради кадетов. Они ищут новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи в школах.

«Найти новые формы, которые наиболее хорошо будут воздействовать и на учеников, и на формирование патриотического мышления, патриотическое самосознание. У каждой школы есть свой уникальный опыт. То, чем они могут поделиться друг с другом, то, что уже наработано, что может быть использовано другими коллегами, - самая важная вещь», - отметила первый проректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.

В каком именно виде будет существовать это взаимодействие, обсудили за круглым столом, состоявшимся в пензенской школе № 19 в режиме видео-конференц-связи.

«Сегодня у нас получился очень продуктивный обмен опытом. Наставники кадетских классов поделились тем, какие у них за год произошли события, что интересного, что нового. К нам подключился и Севастополь - там тоже есть кадетские классы полицейской направленности. Таким образом, наше взаимодействие выходит на межрегиональный уровень», - рассказала заместитель начальника отдела УРЛС УМВД России по Пензенской области Галина Денисенко.

В результате собравшиеся решили создать на базе школы № 19 инновационную площадку по развитию кадетского движения полицейской направленности в Пензенской области.