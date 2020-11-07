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Общество

В Пензе и области намерены развивать кадетское движение

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Системы образования и правоохранительных органов объединяются ради кадетов. Они ищут новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи в школах.

«Найти новые формы, которые наиболее хорошо будут воздействовать и на учеников, и на формирование патриотического мышления, патриотическое самосознание. У каждой школы есть свой уникальный опыт. То, чем они могут поделиться друг с другом, то, что уже наработано, что может быть использовано другими коллегами, - самая важная вещь», - отметила первый проректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.

В каком именно виде будет существовать это взаимодействие, обсудили за круглым столом, состоявшимся в пензенской школе № 19 в режиме видео-конференц-связи.

«Сегодня у нас получился очень продуктивный обмен опытом. Наставники кадетских классов поделились тем, какие у них за год произошли события, что интересного, что нового. К нам подключился и Севастополь - там тоже есть кадетские классы полицейской направленности. Таким образом, наше взаимодействие выходит на межрегиональный уровень», - рассказала заместитель начальника отдела УРЛС УМВД России по Пензенской области Галина Денисенко.

В результате собравшиеся решили создать на базе школы № 19 инновационную площадку по развитию кадетского движения полицейской направленности в Пензенской области.

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Гость||

Вроде как патриотизм господа?

Детдомовских вскармливайте,не кидайте с жильём и будет Вам счастье...

Гость||

А кадетам будут выдавать удостоверения о генетическом превосходстве над обычным быдлом?

Гость||

Шестерок зоновских хотят воспитывать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

развитию кадетского движения полицейской направленности
Полицейское государство будут строить - вот современная идеология нынешней Руси. Интересно было бы узнать, а что по поводу такого воспитания думают сами родители этих детей? Неужели они своим детям желают такого "полицейского" счастья?

Гость||

А поднятие пенсионного возраста им тоже будут объяснять?

Гость||

До которого они не доживу)))

Гость||

Не доживут))

Гость||

В бункере хорошо))

Гость||

Крыш нам, и нашим детям.

Гость||

Полудурки только и топят за патриотическое воспитание. Когда у пескова, золотова и остальных воров внуки имеют другие гражданства.

Гость||

Вот как, когда были полицаи, во время войны, и мой дед их стрелял, как последних собак, вы можете это все произносить, патриоты херовы

Имя: Гость
Комментарий:

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