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Общество

Стало известно, кого после больницы отправляют в обсерватор

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Из стационаров больниц Пензенской области выписывают пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и идущих на поправку, но еще не получивших отрицательный результат теста. Об этом в пятницу, 6 ноября, шла речь в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Министр здравоохранения Александр Никишин пояснил, что ряд пациентов вполне может лечиться амбулаторно, не занимая койки в стационарах, необходимые людям с тяжелым течением болезни.

«Тактика такова: если пациент выписывается из стационара в среду, где очень высокое количество проживающих и есть возможность инфицирования, например в общежитие, то в таких случаях мы переводим его в обсерватор, где он находится еще некоторое время. Если же у человека, которого мы выписываем с незначительной клиникой, есть условия нахождения в изоляции в домашних условиях, то он проживает дома», - объяснил Александр Никишин.

Он добавил, что, как правило, такие пациенты находятся под наблюдением тех учреждений, из которых они выписались.

«Проявления коронавирусной инфекции разнообразны, иногда бывают парадоксальные реакции. Например, человек с обширным поражением легких чувствует себя удовлетворительно. И наоборот: при малых поражениях ощущают себя хуже, чем другая категория больных», - добавил Никишин.

Он также отметил, что сейчас появляется много рекомендаций по клиническим проявлениям и лечению коронавирусной инфекции.

«Наблюдениями делятся и Европа, и Америка. Единства не наблюдается - у всех стран разный подход и к лечению на дому, и к госпитализации. Если мы будем соблюдать все условия, разработанные в Российской Федерации, это уже будет важным шагом в профилактике коронавирусной инфекции», - завершил министр.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

...кого на кладбище )))

Закончил заголовок,не благодарите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министр здравоохранения Александр Никишин пояснил, что ряд пациентов вполне может лечиться амбулаторно, не занимая койки в стационарах
Передовые технологии тестирования на КОВИД позволяют?

Гость||

Ещё в начале всей этой ковидистерии на всех пабликах от имени врачей кричалось : не ходите к нам в больницы, вы не нужны,сдыхайте дома, освоение ОМС и премий обойдётся без вашего лечения . Сейчас перестали скрываться на анонимными комментами ,в лицо посылают больных

Гость||

А где этот призрачный обсерватор?

Гость||

В Леонидовке

Гость||

И прям работает? У нас там знакомый живет, говорит:"нет там ничего, не слыхали даже"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Проявления коронавирусной инфекции разнообразны, иногда бывают парадоксальные реакции. Например, человек с обширным поражением легких чувствует себя удовлетворительно. И наоборот: при малых поражениях ощущают себя хуже, чем другая категория больных»
может это признак качества обследования?

Имя: Гость
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