Стало известно, кого после больницы отправляют в обсерватор

07.11.2020 | 13:01

Из стационаров больниц Пензенской области выписывают пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и идущих на поправку, но еще не получивших отрицательный результат теста. Об этом в пятницу, 6 ноября, шла речь в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Министр здравоохранения Александр Никишин пояснил, что ряд пациентов вполне может лечиться амбулаторно, не занимая койки в стационарах, необходимые людям с тяжелым течением болезни.

«Тактика такова: если пациент выписывается из стационара в среду, где очень высокое количество проживающих и есть возможность инфицирования, например в общежитие, то в таких случаях мы переводим его в обсерватор, где он находится еще некоторое время. Если же у человека, которого мы выписываем с незначительной клиникой, есть условия нахождения в изоляции в домашних условиях, то он проживает дома», - объяснил Александр Никишин.

Он добавил, что, как правило, такие пациенты находятся под наблюдением тех учреждений, из которых они выписались.

«Проявления коронавирусной инфекции разнообразны, иногда бывают парадоксальные реакции. Например, человек с обширным поражением легких чувствует себя удовлетворительно. И наоборот: при малых поражениях ощущают себя хуже, чем другая категория больных», - добавил Никишин.

Он также отметил, что сейчас появляется много рекомендаций по клиническим проявлениям и лечению коронавирусной инфекции.

«Наблюдениями делятся и Европа, и Америка. Единства не наблюдается - у всех стран разный подход и к лечению на дому, и к госпитализации. Если мы будем соблюдать все условия, разработанные в Российской Федерации, это уже будет важным шагом в профилактике коронавирусной инфекции», - завершил министр.