Пожилые пациенты с COVID-19 поступают в областную больницу

07.11.2020 | 19:45

Доклад пензячки о том, как ухаживают за пожилыми пациентами в областной больнице во время пандемии, признан одним из лучших на международной гериатрической видеоконференции.

Рассказ заместителя главврача Татьяны Рыжониной внесли в пятерку сильнейших. Это значит, что лучше с этой проблемой не справляются ни в Японии, ни в Канаде, ни в Израиле. Медики делали все так, как надо.

«Особенность протекания новой коронавирусной инфекции заключается в нарушении обоняния и изменении вкуса. Поэтому палатные медицинские сестры контролируют питание пациентов и сами докармливают их, а в случае отказа от приема пищи назначается белковое питание через зонд», - указала заместитель главного врача областной больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

Она рассказала другим участникам конференции - известным гериатрам, докторам медицинских наук, чиновникам - о разных аспектах ухода за стариками, не скрывая и печальной статистики.

«К сожалению, 93 пациента умерли, что составило 49% процентов всех умерших пациентов по области. Но это обусловлено тем, что к нам поступали самые тяжелые больные. Анализ возрастной структуры наших пациентов показал, что 53% - лица пожилого возраста», - уточнила медик.

Конференция продолжалась три дня.

«Так сложилось, что в секции принимали участие представители разных стран: Израиль, Польша, Германия, - и было представлено три доклада из России. Один - мой», - рассказала Татьяна Рыжонина.

Медицинские сестры областной больницы и сейчас сражаются за жизни пациентов с коронавирусом. Один из корпусов - по-прежнему «красная зона».