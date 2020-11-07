Почти 100 новых заболевших COVID-19 выявлено в Пензе

07.11.2020 | 14:47

Из 171 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, заболевших за минувшие сутки, 13 - несовершеннолетние. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в региональном штабе.

Это младенцы в возрасте 1, 2 и 9 месяцев, дети 1 года, 3, 4, 6 (двое), 7, 10 лет, подростки 13, 14 и 15 лет.

География новых случаев COVID-19 такова: 97 из них приходятся на Пензу, 25 - на Пензенский район, 15 - на Заречный. По 5 зараженных - в Нижнеломовском и Мокшанском районах, 4 - в Неверкинском, по 2 - в Башмаковском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Лунинском, Наровчатском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Вадинском, Иссинском и Каменском районах.

Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 16 437.

В пятницу, 6 ноября, врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин призвал жителей региона не заниматься самолечением коронавирусной инфекции и не запасать лекарственные препараты впрок.

«Почему-то укоренилось мнение, что при ковиде нужно сразу принимать антибиотики. Это неправильно. Они нужны только в том случае, если есть подозрение на присоединение к коронавирусу другой инфекции. И другие препараты могут быть не слишком эффективны. Но люди скупают и скупают без ограничения… Этот ажиотажный спрос никому не нужен», - рассказал он, призвав население не злоупотреблять лекарствами, а укреплять и повышать иммунитет другими общеизвестными методами.