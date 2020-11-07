Командиры пензенских студотрядов повысили квалификацию

07.11.2020 | 20:15

Учащиеся университетов и колледжей снова оказались в школе - не общеобразовательной, а специальной, где воспитывают командиров, комиссаров, методистов, руководителей пресс-служб студенческих отрядов. Занятия решили посещать несколько десятков молодых людей и девушек.

«Для нас важно, чтобы ребята понимали свои возможности, компетенции, которые у них «хромают», которые нужно оттачивать; понимали, как двигаться дальше, как взаимодействовать с администрациями, общаться со сверстниками, набирать новых студентов. На данный момент всего 1,5% студентов-очников занято в студотрядах - это невысокий показатель», - отметил руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Уроки проводят с соблюдением санитарных требований: молодежи измерили температуру, попросили обработать руки дезсредством; ношение медицинских масок обязательно.

«Когда я стала сначала комиссаром отряда, я поняла, что здесь внимание на личностные качества, личностный рост - он повышается очень сильно. Коммуникативные навыки - не то, что было со мной изначально. Все приобрелось с опытом, в общении», - рассказала студентка Ольга Фролова.

«Сейчас я пришел за новыми знаниями. Стал комиссаром отряда, и у меня появилась куча вопросов. Хочется разобраться в самой сути комиссарства, найти себе новых друзей и познать себя как руководителя», - добавил студент Артем Лукьянов.

Двухдневную школу командного состава студенческих отрядов организовали в восьмой раз.