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Общество

Командиры пензенских студотрядов повысили квалификацию

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Учащиеся университетов и колледжей снова оказались в школе - не общеобразовательной, а специальной, где воспитывают командиров, комиссаров, методистов, руководителей пресс-служб студенческих отрядов. Занятия решили посещать несколько десятков молодых людей и девушек.

«Для нас важно, чтобы ребята понимали свои возможности, компетенции, которые у них «хромают», которые нужно оттачивать; понимали, как двигаться дальше, как взаимодействовать с администрациями, общаться со сверстниками, набирать новых студентов. На данный момент всего 1,5% студентов-очников занято в студотрядах - это невысокий показатель», - отметил руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Уроки проводят с соблюдением санитарных требований: молодежи измерили температуру, попросили обработать руки дезсредством; ношение медицинских масок обязательно.

«Когда я стала сначала комиссаром отряда, я поняла, что здесь внимание на личностные качества, личностный рост - он повышается очень сильно. Коммуникативные навыки - не то, что было со мной изначально. Все приобрелось с опытом, в общении», - рассказала студентка Ольга Фролова.

«Сейчас я пришел за новыми знаниями. Стал комиссаром отряда, и у меня появилась куча вопросов. Хочется разобраться в самой сути комиссарства, найти себе новых друзей и познать себя как руководителя», - добавил студент Артем Лукьянов.

Двухдневную школу командного состава студенческих отрядов организовали в восьмой раз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В войнушку что ль играют. Командиры, комиссары...Чет в книгах про гражданскую было.

Гость||

Сколько стоят эти курсы повышения бюджету? Может чинкам пора за свой счёт красивых девочек собирать в одном месте налаживать коммуникации и компетенции

Гость||

у меня сын после этих занятий с парнем стал жить!

Гость||

Тогда я тоже туда хачу.

Гость||

Если бы вы только знали,что происходит в этих отрядах,пьянство и разврат.

Гость||

Надо срочно вступать в эти ряды.где принимают?

Гость||

А можно всех посмотреть?

Имя: Гость
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