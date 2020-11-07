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Общество

А. Никишин рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19

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В пятницу, 6 ноября, врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» рассказал, кому положены бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что на региональном уровне было принято решение о выделении 9 миллионов рублей для обеспечения бесплатными препаратами амбулаторных больных COVID-19, а через несколько дней стало известно о том, что область получит на те же цели 49 млн рублей из федерального бюджета.

«В результате того что мы начали пораньше реализовывать эту программу, нам удалось зафрахтовать часть препаратов. Они поступили в нашу область, уже есть на складах. Сейчас проходят технические заявки. В ряде лечебных учреждений уже началась выдача этих лекарств», - заверил Александр Никишин.

Он подчеркнул, что данные лекарства предназначены исключительно тем, у которых COVID-19 подтвержден анализом методом ПЦР.

«Если его нет, а есть ОРВИ, - не надо это заболевание лечить препаратами от ковида, потому что, кроме вреда, ничего не будет. Если человек болеет бессимптомно или в легкой степени - с невысокой температурой и недомоганием, - смысла принимать эти препараты нет. Только там, где есть показания, особенно у лиц старших возрастных групп и с сопутствующими заболеваниями, им необходимо в обязательном порядке принимать эти лекарства», - пояснил врио министра.

Он отметил, что для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией есть базовая группа препаратов: противовирусные, жаропонижающие, повышающие иммунитет препараты, антикоагулянты. А врач назначает индивидуальную схему лечения, согласно которой пациент принимает лекарства.

«Сейчас мы продумываем, как осуществлять доставку лекарств на дом пациентам. Как один из вариантов, рассматриваем привлечение волонтеров», - добавил Александр Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

А что за лекарства? Известные и проверенные? Или "новичок"?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нам удалось зафрахтовать часть препаратов
Это как? Зафрахтовать можно судно или транспортное средство для перевозки.

Гость||

КОГДА УЖЕ ПОВЫСЯТ ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД! УСТАЛИ ЖДАТЬ!

Гость||

Хитро. Анализ на ковид на дому делают только 65+, беременным и медикам. Остальным его никак не подтвердить - результат платных клиник медики не принимают. Это гениальный ход!

Имя: Гость
Комментарий:

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