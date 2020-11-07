А. Никишин рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19

07.11.2020 | 11:56

В пятницу, 6 ноября, врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» рассказал, кому положены бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции.

Он напомнил, что на региональном уровне было принято решение о выделении 9 миллионов рублей для обеспечения бесплатными препаратами амбулаторных больных COVID-19, а через несколько дней стало известно о том, что область получит на те же цели 49 млн рублей из федерального бюджета.

«В результате того что мы начали пораньше реализовывать эту программу, нам удалось зафрахтовать часть препаратов. Они поступили в нашу область, уже есть на складах. Сейчас проходят технические заявки. В ряде лечебных учреждений уже началась выдача этих лекарств», - заверил Александр Никишин.

Он подчеркнул, что данные лекарства предназначены исключительно тем, у которых COVID-19 подтвержден анализом методом ПЦР.

«Если его нет, а есть ОРВИ, - не надо это заболевание лечить препаратами от ковида, потому что, кроме вреда, ничего не будет. Если человек болеет бессимптомно или в легкой степени - с невысокой температурой и недомоганием, - смысла принимать эти препараты нет. Только там, где есть показания, особенно у лиц старших возрастных групп и с сопутствующими заболеваниями, им необходимо в обязательном порядке принимать эти лекарства», - пояснил врио министра.

Он отметил, что для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией есть базовая группа препаратов: противовирусные, жаропонижающие, повышающие иммунитет препараты, антикоагулянты. А врач назначает индивидуальную схему лечения, согласно которой пациент принимает лекарства.

«Сейчас мы продумываем, как осуществлять доставку лекарств на дом пациентам. Как один из вариантов, рассматриваем привлечение волонтеров», - добавил Александр Никишин.