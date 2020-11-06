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Общество

Завершается прием заявок на областной конкурс социнициатив

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Руководителям некоммерческих организаций, желающим принять участие в конкурсе социальных инициатив, следует поторопиться. В понедельник, 9 ноября, в Пензенской области завершается прием заявок, начавшийся 12 октября.

Документы для конкурса сдаются в электронной форме на адрес grants.pnzreg.ru. На этом же сайте можно ознакомиться с подробной информацией о конкурсе и условиями участия в нем.

«После подведения итогов среди победителей конкурса будут распределены гранты на общую сумму 7 млн 298,2 тыс. рублей», - напомнили в администрации Пензы.

В 2019 году были поддержаны 47 проектов, сумма грантов на их реализацию из бюджета Пензенской области составила 8 млн 273,4 тыс. рублей. В 2018-м по итогам конкурса финансовую поддержку получили 62 инициативы, из бюджета на их реализацию было выделено 8 млн 173,4 тыс. рублей.

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