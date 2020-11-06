В Пензенской области болеет до 30% медработников

06.11.2020 | 10:21

Объем скорой помощи в Пензенской области во вторую волну пандемии коронавируса вырос не так значительно, как ожидалось. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По словам чиновника, сейчас в службу скорой помощи поступает 1 500 - 1 550 вызовов в сутки. В первую волну пандемии их было 1 300 - 1 350.

«Увеличение, безусловно, есть, но для этого периода времени оно незначительное. Мы ожидали большего», - пояснил Никишин.

На линии сейчас работают 140 бригад скорой помощи, еще 5 находятся в резерве. Имеющиеся бригады пока справляются с вызовами.

«Конечно, намного сложнее складывается ситуация в амбулаторно-поликлиническом звене. 3 ноября количество вызовов на дому было более 2 500, 4-го - более 1 300, а в аналогичный период времени (до пандемии. - Прим. ред.) не превышало 700-800», - рассказал врио министра.

Он отметил, что люди, работающие с такой нагрузкой, героически с ней справляются.

«У нас другого пути нет, мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечивать (людей медицинской помощью. - Прим. ред.). Не все получается, есть определенные задержки. Для того чтобы их не было, мы дополнительно привлекли к работе 50 машин, которые обслуживают вызовы на дому, и более 100 ординаторов второго года обучения», - пояснил Никишин.

Кроме того, он рассказал об уровне заболеваемости среди медиков.

«Конечно, то, что нас несколько печалит, но мы не можем без этого: до 30% медицинских работников (врачей, педиатров, участковых терапевтов) заболевает. Этот фактор в значительной степени осложняет нашу работу», - констатировал Никишин.