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Общество

В Пензенской области болеет до 30% медработников

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Объем скорой помощи в Пензенской области во вторую волну пандемии коронавируса вырос не так значительно, как ожидалось. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По словам чиновника, сейчас в службу скорой помощи поступает 1 500 - 1 550 вызовов в сутки. В первую волну пандемии их было 1 300 - 1 350.

«Увеличение, безусловно, есть, но для этого периода времени оно незначительное. Мы ожидали большего», - пояснил Никишин.

На линии сейчас работают 140 бригад скорой помощи, еще 5 находятся в резерве. Имеющиеся бригады пока справляются с вызовами.

«Конечно, намного сложнее складывается ситуация в амбулаторно-поликлиническом звене. 3 ноября количество вызовов на дому было более 2 500, 4-го - более 1 300, а в аналогичный период времени (до пандемии. - Прим. ред.) не превышало 700-800», - рассказал врио министра.

Он отметил, что люди, работающие с такой нагрузкой, героически с ней справляются.

«У нас другого пути нет, мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечивать (людей медицинской помощью. - Прим. ред.). Не все получается, есть определенные задержки. Для того чтобы их не было, мы дополнительно привлекли к работе 50 машин, которые обслуживают вызовы на дому, и более 100 ординаторов второго года обучения», - пояснил Никишин.

Кроме того, он рассказал об уровне заболеваемости среди медиков.

«Конечно, то, что нас несколько печалит, но мы не можем без этого: до 30% медицинских работников (врачей, педиатров, участковых терапевтов) заболевает. Этот фактор в значительной степени осложняет нашу работу», - констатировал Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

Всем огромное спасибо и здоровья!

Гость||

Дай Бог здоровья и сил всем врачам! Низкий вам поклон и благодарность! Про врачей много пишут в последнее время, больше плохого, называя конкретные фамилии. А мне бы хотелось увидеть здесь фамилии истинных, настоящих- Шишова Ольга Владимировна, терапевт с Пионерской, профессионал, необыкновенно внимательна, добра, отзывчива! Будьте здоровы и терпеливы к нам, самым разным!

Гость||

СПАСИБО! МЕДИКИ ВЫ АНГЕЛЫ СВЕТА! НЕ ЗАБУДЕМ! ВАШ ТРУД И ПОДВИГ НЕОЦЕНИМ

Гость||

Ага. А руководство здравоохранения прям голубки невинные. Пора уже за свои деяния отвечает

Гость||

Если ожидали, то почему тогда не подготовились? Врачей больше бы набрали, запас лекарств для аптек бы сделали.

Имя: Гость
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