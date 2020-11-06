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Общество

Пензенцам с высокой температурой запретили ходить в поликлиники

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Врио министра здравоохранения Александр Никишин напомнил жителям Пензенской области, что больные с повышенной температурой тела должны получать медицинскую помощь на дому, а не ходить по поликлиникам.

Об этом он рассказал в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Температурящим больным в поликлинику запрещено приходить, обслуживание таких пациентов осуществляется только на дому, никаких хождений быть не должно - официально заявляю! Если где-то есть такие нарушения, у нас в министерстве работает горячая линия, звонки поступают, и мы сразу решаем эти вопросы», - пояснил Никишин.

Сообщить об этих и других нарушениях можно по телефонам: 22-98-82, 8 (987) 516-98-82.

«Но такого, чтобы температурящий больной шел в поликлинику, быть однозначно не должно! Мы доводим информацию до руководителей и всех врачей, что данный вид работы неприемлем в нынешних условиях, как и раньше», - подчеркнул врио министра.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

... и врач не придет. Шах и мат тебе, буртасское быдло. Зато статистика хорошая будет.

Гость||

А как же вот это?

"....Губернатор Иван Белозерцев заявил, что про диспансеризацию забывать нельзя.

«А то мы внимание на одной проблеме серьезнейшей сосредоточили, а другая будто сама собой пройдет. Не пройдет», - констатировал он.

Он предложил выход из сложившейся ситуации: «Многие приходят в поликлиники с легкой формой ОРВИ или ковида. Если человек пришел, у него невысокая температура, почему бы одновременно не проводить диспансеризацию?»...."

Гость||

А кто же тогда на рентген лёгких приходит в поликлиники из-за того, что КТ сделать невозможно? Здоровые люди?

Гость||

Уважаемый Пензаинформ перестаньте прямую речь с собраний вставлять бездумно в свои статейки ! Пользуйтесь протокольными выдержками

Гость||

Диабетик. Получил рецепт на лекарства от диабета. Температурю. Как вопрос решать?

Гость||

Моразм крепчает!

Гость||

Гость писал(a):

Диабетик. Получил рецепт на лекарства от диабета. Температурю. Как вопрос решать?
30-55-55 круглосуточно

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый Пензаинформ перестаньте прямую речь с собраний вставлять бездумно в свои статейки ! Пользуйтесь протокольными выдержками
Дина Черемушкина?

(с)"Чем больше читаю пензенские ТГ-каналы, тем больше удивляюсь. Иногда до громкого ржача, иногда до нервного тика. Ложь всегда правдоподобна, иначе не была бы так убедительна. Цель этого канала - разбор "полётов". Первый неанонимный о том, что происходит на самом деле.

Правду говорить легко и приятно.

Иешуа Га-Ноцри"

Имя: Гость
Комментарий:

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