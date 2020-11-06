Пензенцам с высокой температурой запретили ходить в поликлиники

06.11.2020 | 10:48

Врио министра здравоохранения Александр Никишин напомнил жителям Пензенской области, что больные с повышенной температурой тела должны получать медицинскую помощь на дому, а не ходить по поликлиникам.

Об этом он рассказал в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Температурящим больным в поликлинику запрещено приходить, обслуживание таких пациентов осуществляется только на дому, никаких хождений быть не должно - официально заявляю! Если где-то есть такие нарушения, у нас в министерстве работает горячая линия, звонки поступают, и мы сразу решаем эти вопросы», - пояснил Никишин.

Сообщить об этих и других нарушениях можно по телефонам: 22-98-82, 8 (987) 516-98-82.

«Но такого, чтобы температурящий больной шел в поликлинику, быть однозначно не должно! Мы доводим информацию до руководителей и всех врачей, что данный вид работы неприемлем в нынешних условиях, как и раньше», - подчеркнул врио министра.