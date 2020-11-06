Пензенцам расскажут об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

06.11.2020 | 13:42

В понедельник, 9 ноября, в 11:00 на страницах областного центра общественного здоровья в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» состоится очередной выпуск обучающего онлайн-проекта «Учись быть здоровым!».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Елена Власова в прямом эфире расскажет, к чему может привести неконтролируемый прием антибиотиков.

«Антибиотики - это лекарства, используемые для профилактики и лечения бактериальных инфекций. При коронавирусной инфекции прием одних антибактериальных препаратов является бесполезным», - утверждает она.

Врач назначает антибиотики, когда есть риск присоединения бактериальных инфекций. Если у пациента нет подобных осложнений и он не находится в стационаре, где возможна опасная микрофлора, то употребление антибиотиков может привести к опасным последствиям.

«Чтобы узнать, к каким, присоединяйтесь к эфиру», - приглашает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.