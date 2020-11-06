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Общество

Пензенцам расскажут об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

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В понедельник, 9 ноября, в 11:00 на страницах областного центра общественного здоровья в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» состоится очередной выпуск обучающего онлайн-проекта «Учись быть здоровым!».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Елена Власова в прямом эфире расскажет, к чему может привести неконтролируемый прием антибиотиков.

«Антибиотики - это лекарства, используемые для профилактики и лечения бактериальных инфекций. При коронавирусной инфекции прием одних антибактериальных препаратов является бесполезным», - утверждает она.

Врач назначает антибиотики, когда есть риск присоединения бактериальных инфекций. Если у пациента нет подобных осложнений и он не находится в стационаре, где возможна опасная микрофлора, то употребление антибиотиков может привести к опасным последствиям.

«Чтобы узнать, к каким, присоединяйтесь к эфиру», - приглашает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Соседка три недели дома лежала, врач близко не подходила, от порога, выписала сразу два антибиотика, а теперь пензенские вирусологи размышлять стали, с Москвы копирка.

Гость||

Кому нужны советы неучей? Научились деньги у народа клянчить, а лечить не обязательно.

Гость||

Такое ощущение, что живем в виртуальной реальности и наш мир просто симуляция. Ну не может всего этого здравого происходить. Один в бункере, другие в инстограмме. В Америке, те же фальсификации. Ну, не реально.

Гость||

Сначала медикам расскажите об опасности бесконтрольного назначения антибиотиков !!!

Имя: Гость
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