Памятнику на площади Ленина в Пензе исполнился 61 год

06.11.2020 | 19:58

6 ноября 1959 года в Пензе родился Ленин, а точнее - его бронзовый двойник. И даже не двойник, а великан по имени Владимир Ильич. В советское время считали, что таким и должен быть вождь мирового пролетариата. Ростовые фигуры тогда не было принято делать.

Нарушение пропорций выдающимся скульптором, народным художником СССР Е. В. Вучетичем, допущено намеренно: голова мала относительно тела, увеличена грудная клетка - исполин идет навстречу ветру революции.

«Монумент из себя представляет шестиметровую статую вождя, которая расположена на семиметровом гранитном постаменте. Памятник развернут лицом к площади, где проходили и проходят важнейшие мероприятия», - рассказал заведующий отделом Пензенского государственного краеведческого музея Сергей Юдин.

В последнее время многие говорят о том, что памятники человеку, перевернувшему ход истории России, нужно снести вместе с Мавзолеем Ленина в Москве.

«У нас пока история сохраняется, какой бы она ни была. Для всех она разная, но она наша», - отметил Сергей Юдин.

В краеведческом музее находится один из первых в России прижизненных скульптурных портретов Ленина. Его в 1918 году изготовили из бронзы молодые инженеры пензенского трубочного завода, ныне известного как ЗИФ.