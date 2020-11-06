Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|21:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Памятнику на площади Ленина в Пензе исполнился 61 год

Печать

6 ноября 1959 года в Пензе родился Ленин, а точнее - его бронзовый двойник. И даже не двойник, а великан по имени Владимир Ильич. В советское время считали, что таким и должен быть вождь мирового пролетариата. Ростовые фигуры тогда не было принято делать.

Нарушение пропорций выдающимся скульптором, народным художником СССР Е. В. Вучетичем, допущено намеренно: голова мала относительно тела, увеличена грудная клетка - исполин идет навстречу ветру революции.

«Монумент из себя представляет шестиметровую статую вождя, которая расположена на семиметровом гранитном постаменте. Памятник развернут лицом к площади, где проходили и проходят важнейшие мероприятия», - рассказал заведующий отделом Пензенского государственного краеведческого музея Сергей Юдин.

В последнее время многие говорят о том, что памятники человеку, перевернувшему ход истории России, нужно снести вместе с Мавзолеем Ленина в Москве.

«У нас пока история сохраняется, какой бы она ни была. Для всех она разная, но она наша», - отметил Сергей Юдин.

В краеведческом музее находится один из первых в России прижизненных скульптурных портретов Ленина. Его в 1918 году изготовили из бронзы молодые инженеры пензенского трубочного завода, ныне известного как ЗИФ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Поставьте заместо него Кентавра.

Гость||

Надо не снести, а перенести. Все в одно место, как в Москве. Сделать интересно оформленную площадку с памятниками советской эпохи. Коммунистам для поклонения, туристам для впечатления.

Гость||

Уго Чавес: «Ленин останется солнцем для всех народов мира, и мракобесам не хватит земли всей планеты, чтобы закопать идеи Ленина».

Гость||

Надо ставить памятник Путину!

Гость||

Карл Каутский, идейный противник Ленина, говорил: "Надо быть сумасшедшим, чтобы отрицать величие Ленина".

Гость||

Маяковский в год смерти Ленина писал:..я бы жизнь свою,

глупея от восторга,

за одно б

его дыханье

отдал?!

Гость||

Гость писал(a):

Уго Чавес:
Тот самый Чавес, который экономику своей страны низвергнул? Хорошо у него получилось.

Гость||

Строки из стихотворения Т.К.Кротовой, которое она прочитала на митинге, посвященном памяти Ленина, в Иваново 21 января 2016 года:

Великий Ленин — символ той эпохи,

Которую боятся воры и пройдохи.

Гость||

Нет повода не выпить,господа

Гость||

Гость писал(a):

Сделать интересно оформленную площадку с памятниками советской эпохи. Коммунистам для поклонения, туристам для впечатления.

Совсем шизанулся на почве буржуярелигизокоронавируса.

К концу года поклоняться будешь с завязанным ртом, перчатках и с вазелином в руке. Советский период - Луч света вистории Руси.

Гость||

Гость писал(a):

Маяковский в год смерти Ленина писал:..я бы жизнь свою,

глупея от восторга,

за одно б

его дыханье

отдал?!

Жаль что люди этого не поняли. Жертва оказалась напрасной.

Гость||

Повесил лучших жителей на фонарях, а вы ему памятник из бронзы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Маяковский в год смерти Ленина писал:..я бы жизнь свою,

глупея от восторга,

за одно б

его дыханье

отдал?!

Жаль что люди этого не поняли. Жертва оказалась напрасной.

Здоровый верзила от его дыхания заразился венерикой и вынужден был уйти во цвете политических дифирамбов красному зверю Апокалипсиса.

Гость||

Лучше вместо него поставить памятник Куприну.

Гость||

Пару фраз для дуриков,лающих на вождя.Дурики,вам Ленин дал возможность писать и читать,расписываетесь теперь хоть не крестиком,как расписывалось 90% России до 1917 года.Вы получили возможность даже лаять на того,кто выше вас по уму и чину,а до 1917 вас бы выпороли,как Каштанок.Вас до сих пор бы попы учили жизни и знание ваше заключалось лишь в том,что вы рабы.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте