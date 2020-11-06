Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|14:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Билайн» предлагает смартфоны со скидкой до 50%

Печать

«Билайн» предлагает смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor со скидкой до 50%. В акции участвуют 25 моделей смартфонов в разных ценовых категориях: от недорогих устройств до последних флагманов.

Скидки действуют при покупке акционных смартфонов вместе с аксессуарами и комплектом услуг. Собрать подходящий комплект можно самостоятельно в розничных магазинах, а также в интернет-магазине с последующим самовывозом или приобрести на сайте уже готовый комплект с доставкой на дом. Наполнение комплекта варьируется в зависимости от выбранного устройства.

Купить готовый комплект со смартфоном Huawei P40 Lite E, Xiaomi Redmi Note 9 64Гб или Samsung Galaxy A51 64Гб в интернет-магазине «Билайн» новые клиенты могут всего за несколько кликов. Достаточно только выбрать одну из подходящих моделей, и весь комплект автоматически отобразится в карточке.

Например, в комплект с Xiaomi Redmi Note 9 64Гб входят опция «6 000 рублей на связь» на год, портативное зарядное устройство Xiaomi и подписка «Амедиатека» в составе «Билайн ТВ» (12+) на 6 месяцев. Общая стоимость комплекта составит 16 990 рублей.

Количество товаров ограничено. Акция действует с 19 октября по 15 ноября 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах размещена на сайте.

***

После окончания оплаченного периода подписка автоматически предоставляется по стоимости 599 руб./мес. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила акции - на beeline.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте