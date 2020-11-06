А. Никишин: Вызовы врачей стараются обслуживать в течение дня

06.11.2020 | 10:39

Напряженность с обслуживанием вызовов больных в Пензенской области снизилась. Об этом заявил врио министра здравоохранения Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Раньше мы старались обслуживать в день вызова, сейчас это не всегда получается, несмотря на то что рабочий день продлен до 22:00. Не успевают. Но, после того как мы приняли на работу ординаторов, напряженность снизилась, и мы сейчас стараемся, по крайней мере, в течение дня обслуживать», - рассказал Никишин.

В случае если какие-то вызовы остались без ответа в тот же день, с больным связываются по телефону, чтобы дать ему консультацию, или приезжают к нему на следующие сутки.

Ранее врио минздрава рассказал, что нагрузка на врачей амбулаторно-поликлинического звена в четыре раза превышает докоронавирусный уровень. При этом до 30% медработников болеет.

С наступлением второй волны пандемии пензенцы стали жаловаться, что им приходится ждать прихода врачей по два-три дня. После этого количество машин, обслуживающих вызовы, увеличили, а на работу приняли ординаторов второго года обучения.