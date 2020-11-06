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Общество

А. Никишин: Вызовы врачей стараются обслуживать в течение дня

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Напряженность с обслуживанием вызовов больных в Пензенской области снизилась. Об этом заявил врио министра здравоохранения Александр Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Раньше мы старались обслуживать в день вызова, сейчас это не всегда получается, несмотря на то что рабочий день продлен до 22:00. Не успевают. Но, после того как мы приняли на работу ординаторов, напряженность снизилась, и мы сейчас стараемся, по крайней мере, в течение дня обслуживать», - рассказал Никишин.

В случае если какие-то вызовы остались без ответа в тот же день, с больным связываются по телефону, чтобы дать ему консультацию, или приезжают к нему на следующие сутки.

Ранее врио минздрава рассказал, что нагрузка на врачей амбулаторно-поликлинического звена в четыре раза превышает докоронавирусный уровень. При этом до 30% медработников болеет.

С наступлением второй волны пандемии пензенцы стали жаловаться, что им приходится ждать прихода врачей по два-три дня. После этого количество машин, обслуживающих вызовы, увеличили, а на работу приняли ординаторов второго года обучения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

Выезжают на ординаторам, которые ещё учиться должны. А их в пекло бросают. Без доплат

Гость||

Выдали бы им свидетельства по инфекционным болезням.) Хоть какая-то компенсация.

Гость||

Какой диагноз может поставить студент?докатились,все это дно...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В случае если какие-то вызовы остались без ответа в тот же день, с больным связываются по телефону, чтобы дать ему консультацию, или приезжают к нему на следующие сутки.
Последнее да, на вторые сутки. По телефону хм... Ну да, в колл-центре удивились такой просьбе, когда позвонил и попросил врача не приходить на дом, а дать консультацию по телефону. Сотрудницы колл-центра сказали сначала что первый раз об этом слышат

Гость||

Врач общей практики на приеме в поликлинике- после 6 лет обучения. Ординатор - 6 лет обучения + 2 года в ординатуре. Это уже не студент.

Гость||

Две недели врача жду,что-то до сих пор не дошел

Имя: Гость
Комментарий:

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