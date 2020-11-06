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Общество

А. Никишин опроверг возможность назначить лечение по телефону

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Врио министра здравоохранения Александр Никишин рассказал, как организовано дистанционное сопровождение больных в Пензенской области.

«Если пациента осмотрел доктор и назначил ему лечение, то больничный выдается на 10 дней. Но на 10 дней мы не можем оставить пациента без наблюдения», - рассказал Никишин в эфире программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

Таким пациентам звонят ординаторы старших курсов и уточняют, как они себя чувствуют, какая у них температура, есть ли ухудшение.

«Если во время обзвона выявляется, что пациенту становится хуже, что клинические признаки ухудшаются, передается вызов врача на дом, врач приходит и корректирует лечение», - пояснил врио министра.

Таким образом, по словам Никишина, для определения тактики лечения обязательно личное присутствие медработника. По телефону осуществляется лишь сопровождение.

Кроме того, он назвал ошибочными решения, когда медработники назначают лекарства по телефону.

«Это неправильно изначально. Я не могу комментировать, когда принимаются неправильные решения. Если такая ситуация возникает, всегда есть старший терапевт поликлиники, к которому пациент может обратиться. Так не должно быть!» - подчеркнул врио министра.

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Источник — «Россия 24. Пенза»
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Гость||

гонит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким образом, по словам Никишина, для определения тактики лечения обязательно личное присутствие медработника. По телефону осуществляется лишь сопровождение.
а медработники об этом знают?

Гость||

За две недели больничного 1 звонок,врач ни разу не пришел

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я не могу комментировать, когда принимаются неправильные решения.
а кто должен это комментировать как не министр?

Гость||

А после последнего вызова врача даже никто не позвонил, не понтересовался

Гость||

Гость писал(a):

А после последнего вызова врача даже никто не позвонил, не понтересовался
Кому это нaдо, не смешите, всем пофиг.

Имя: Гость
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