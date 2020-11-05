Сетевое издание|18+|Четверг|5 ноя 2020|17:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе «Горводоканал» представил антирейтинг организаций-должников

Печать

Долги управляющих компаний составляют львиную долю дебиторской задолженности ООО «Горводоканал». По данным на 30 октября текущего года, общая сумма просроченной дебиторской задолженности юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 123 млн 385 тыс. рублей.

В список самых злостных неплательщиков - предприятий жилищно-коммунального сектора входят следующие организации, сумма просроченной задолженности которых на сегодняшний день составляет более 500 тыс. рублей:

- ООО «МУП Первомайского района» - 7 млн 375 тыс. 777,77 руб.;

- АО «Арбековское» - 5 млн 83 тыс. 886,04 руб.;

- АО «Жилфонд Железнодорожного района» - 7 млн 840 тыс. 600,99 руб.;

- ООО «Центр Плюс» по ОЖФ - 2 млн 384 тыс. 336,66 руб.;

- ООО «Пензенская управляющая организация» - 4 млн 65 тыс. 199,42 руб.;

- ООО «Ривьера-Сервис Центр» - 2 млн 448 тыс. 275,14 руб.;

- ООО «Федеральная управляющая компания» - 2 млн 157 тыс. 916,65 руб.;

- ООО «Жилищно-эксплуатационная компания № 1» - 4 млн 107 тыс. 533,01 руб.;

- ООО «УК «Твой Дом» - 1 млн 5 тыс. 357,59 руб.;

- ООО «МУП Ленинского района» - 8 млн 913 тыс. 654,48 руб.;

- ООО УК «Альфа» - 4 млн 634 тыс. 562,18 руб.;

- ООО «Жилищно-эксплуатационная компания № 2» - 1 млн 493 тыс. 90,39 руб.;

- ООО СК «Ваш дом» - 557 тыс. 258,76 руб.;

- ЖЭМУП № 7 - 664 тыс. 268,25 руб.;

- МУП «Жилье-22» по ОЖФ - 533 тыс. 760,1 руб.;

- ООО «Городская сервисная компания» - 793 тыс. 885,5 руб.;

- ООО «Терра» - 653 тыс. 610,28 руб.;

- ООО УК «ЭкоДом» - 833 тыс. 953,48 руб.

Итого: 55 млн 523 тыс. 924,69 руб.

ООО «Горводоканал» призывает не копить долги, а обращаться для урегулирования вопроса. Предприятие всегда идет навстречу должникам и готово рассматривать каждую ситуацию в индивидуальном порядке, а также предоставлять беспроцентную рассрочку платежей.

На последней встрече, которую провел главный управляющий директор «Горводоканала» Юрий Ильин с руководителями пензенских УК, ТСЖ и МУПов, со многими из них удалось прийти к соглашению.

Однако, к сожалению, существуют и такие недобросовестные управляющие компании, которые не только годами копят задолженность за водоснабжение и водоотведение, но и не желают предпринимать никаких мер по ее урегулированию. Один из таких примеров - ООО «Пензенская управляющая организация». Имея задолженность перед ООО «Горводоканал» на сумму более чем 4 млн рублей, руководство организации отказывается решать данный вопрос.

В случае если неплательщик игнорирует предупредительные мероприятия, ООО «Горводоканал» завершает процесс в судебном порядке с возложением судебных издержек на ответчика.

Только своевременная оплата оказанных услуг гарантирует надежное водоснабжение и водоотведение, оперативное обновление водопроводных и канализационных сетей, приобретение нового оборудования, материалов для ремонтных работ, реагентов, используемых при очистке и обеззараживании воды. Злостные неплательщики не только наносят ущерб экономике предприятия, но ставят под угрозу благополучие всех жителей города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте