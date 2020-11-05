В Пензе «Горводоканал» представил антирейтинг организаций-должников

05.11.2020 | 16:53

Долги управляющих компаний составляют львиную долю дебиторской задолженности ООО «Горводоканал». По данным на 30 октября текущего года, общая сумма просроченной дебиторской задолженности юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 123 млн 385 тыс. рублей.

В список самых злостных неплательщиков - предприятий жилищно-коммунального сектора входят следующие организации, сумма просроченной задолженности которых на сегодняшний день составляет более 500 тыс. рублей:

- ООО «МУП Первомайского района» - 7 млн 375 тыс. 777,77 руб.;

- АО «Арбековское» - 5 млн 83 тыс. 886,04 руб.;

- АО «Жилфонд Железнодорожного района» - 7 млн 840 тыс. 600,99 руб.;

- ООО «Центр Плюс» по ОЖФ - 2 млн 384 тыс. 336,66 руб.;

- ООО «Пензенская управляющая организация» - 4 млн 65 тыс. 199,42 руб.;

- ООО «Ривьера-Сервис Центр» - 2 млн 448 тыс. 275,14 руб.;

- ООО «Федеральная управляющая компания» - 2 млн 157 тыс. 916,65 руб.;

- ООО «Жилищно-эксплуатационная компания № 1» - 4 млн 107 тыс. 533,01 руб.;

- ООО «УК «Твой Дом» - 1 млн 5 тыс. 357,59 руб.;

- ООО «МУП Ленинского района» - 8 млн 913 тыс. 654,48 руб.;

- ООО УК «Альфа» - 4 млн 634 тыс. 562,18 руб.;

- ООО «Жилищно-эксплуатационная компания № 2» - 1 млн 493 тыс. 90,39 руб.;

- ООО СК «Ваш дом» - 557 тыс. 258,76 руб.;

- ЖЭМУП № 7 - 664 тыс. 268,25 руб.;

- МУП «Жилье-22» по ОЖФ - 533 тыс. 760,1 руб.;

- ООО «Городская сервисная компания» - 793 тыс. 885,5 руб.;

- ООО «Терра» - 653 тыс. 610,28 руб.;

- ООО УК «ЭкоДом» - 833 тыс. 953,48 руб.

Итого: 55 млн 523 тыс. 924,69 руб.

ООО «Горводоканал» призывает не копить долги, а обращаться для урегулирования вопроса. Предприятие всегда идет навстречу должникам и готово рассматривать каждую ситуацию в индивидуальном порядке, а также предоставлять беспроцентную рассрочку платежей.

На последней встрече, которую провел главный управляющий директор «Горводоканала» Юрий Ильин с руководителями пензенских УК, ТСЖ и МУПов, со многими из них удалось прийти к соглашению.

Однако, к сожалению, существуют и такие недобросовестные управляющие компании, которые не только годами копят задолженность за водоснабжение и водоотведение, но и не желают предпринимать никаких мер по ее урегулированию. Один из таких примеров - ООО «Пензенская управляющая организация». Имея задолженность перед ООО «Горводоканал» на сумму более чем 4 млн рублей, руководство организации отказывается решать данный вопрос.

В случае если неплательщик игнорирует предупредительные мероприятия, ООО «Горводоканал» завершает процесс в судебном порядке с возложением судебных издержек на ответчика.

Только своевременная оплата оказанных услуг гарантирует надежное водоснабжение и водоотведение, оперативное обновление водопроводных и канализационных сетей, приобретение нового оборудования, материалов для ремонтных работ, реагентов, используемых при очистке и обеззараживании воды. Злостные неплательщики не только наносят ущерб экономике предприятия, но ставят под угрозу благополучие всех жителей города.