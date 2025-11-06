В Белинском районе отец и сын ушли на СВО и погасили долги

06.11.2025 | 16:19

Житель Белинского района смог избавиться от груза кредитных обязательств, отправившись служить в зону СВО, сообщили в Управлении ФССП России по Пензенской области. Примеру отца последовал и сын.

Старший мужчина задолжал в общей сумме более 200 000 рублей. Когда с ним связались приставы, сельчанин посчитал, что единственный вариант для него - заключить контракт с Министерством обороны РФ. После этого исполнительные производства в отношении него были приостановлены, а кредиторская задолженность списана.

Пример отца вдохновил и сына, имевшего долги перед банками в размере более 70 000 рублей. Он тоже подписал контракт и таким образом закрыл свои обязательства.

«Прохождение службы в вооруженных силах кардинально изменило взгляды мужчины. В свой первый отпуск он посетил службу судебных приставов и рассказал о переосмыслении жизни. За службу он был награжден медалью», - рассказали в управлении.

Сельчанин получил осколочное ранение, и в августе его комиссовали по состоянию здоровья. После госпиталя мужчина снова пришел к приставам - погасил долги дочери на сумму более 150 000 рублей.

Участие в СВО стало сельчанина новой точкой отсчета и положительно изменило жизнь всей семьи, резюмировали в управлении ФССП.