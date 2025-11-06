В Белинском районе отец и сын ушли на СВО и погасили долги

Житель Белинского района смог избавиться от груза кредитных обязательств, отправившись служить в зону СВО, сообщили в Управлении ФССП России по Пензенской области. Примеру отца последовал и сын.
Старший мужчина задолжал в общей сумме более 200 000 рублей. Когда с ним связались приставы, сельчанин посчитал, что единственный вариант для него - заключить контракт с Министерством обороны РФ. После этого исполнительные производства в отношении него были приостановлены, а кредиторская задолженность списана.
Пример отца вдохновил и сына, имевшего долги перед банками в размере более 70 000 рублей. Он тоже подписал контракт и таким образом закрыл свои обязательства.
«Прохождение службы в вооруженных силах кардинально изменило взгляды мужчины. В свой первый отпуск он посетил службу судебных приставов и рассказал о переосмыслении жизни. За службу он был награжден медалью», - рассказали в управлении.
Сельчанин получил осколочное ранение, и в августе его комиссовали по состоянию здоровья. После госпиталя мужчина снова пришел к приставам - погасил долги дочери на сумму более 150 000 рублей.
Участие в СВО стало сельчанина новой точкой отсчета и положительно изменило жизнь всей семьи, резюмировали в управлении ФССП.
Новости по теме
- В Кузнецке открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу
- В Пензе создадут комиссию по увековечению памяти бойцов СВО
- В храме Шемышейки установили колокол в память о бойцах СВО
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- Нотариус станет предупреждать наследника о долгах умершего
- С 1 ноября с россиян станут по-новому взыскивать долги
- Пензенский министр объяснил смысл запрета на съемку БПЛА
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Опубликован график приема участников СВО и их семей в ноябре
- Участникам СВО с инвалидностью могут разрешить водить автобусы
Последние новости
- Пензенец засудил УК «Эконом» за поврежденный снегом Opel
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
- Редкое явление: россияне будут наблюдать «бобровую луну»
- В Пензе спасли 15-летнюю девочку с пневмококковым менингитом
- В Засечном на улице Семейной заметили карбыша
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В Пензе пенсионерку осудили за 12 преступлений
- В Пачелмском районе мужчину осудили за выходку с наручниками
- Пензенец не смог вернуть в магазин дорогостоящую видеокарту
- В Каменке оштрафовали пензенца, торговавшего панамами
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!