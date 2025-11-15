Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей

В Пензенской области 41,5% жителей получают заработную плату ниже 45 000 рублей (эквивалент 2 МРОТ). Это гораздо больше общероссийского показателя - 24,5%.
Согласно последним данным экспертов ria.ru, Пензенская область входит в число 15 регионов РФ с низким уровнем зарплат (71-е место из 85 в рейтинге).
Диапазон типичного размера вознаграждения за труд в Сурском крае - от 36 000 до 73 000 рублей. Только 1,4% работающего населения получают больше 200 000 рублей в месяц.
Вместе с Пензенской областью в число 15 регионов с низкими зарплатами попали соседние Тамбовская область (32 000 - 68 000 рублей) и Мордовия (34 000 - 72 000).
Ульяновская область заняла 47-ю строчку в рейтинге. Там 2,5% жителей получают в месяц свыше 200 000 рублей, 41,2% - менее 45 000 рублей. Диапазон типичных зарплат в этом регионе составил 35 000 - 76 000 рублей.
Саратовская область оказалась на 66-м месте. Высокий заработок - у 1,5% жителей региона, низкий - у 44,4%, а диапазон зарплат на предприятиях - от 34 000 до 70 000 рублей.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где зарплату более 200 000 рублей получают 36,5% сотрудников, а меньше 45 000 рублей - только 2,6%. Типичный размер вознаграждения за труд в регионе - от 112 000 до 268 000 рублей.
На последнем месте рейтинга - Республика Ингушетия, где 77,1% работающего населения получают менее 45 000 рублей в месяц. Предприятия региона предлагают низкие зарплаты - от 23 000 до 44 000 рублей.
Новости по теме
- Госдума отказалась повысить оклады солдатам-срочникам. Предложение назвали несвоевременным
- В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
- ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- В сентябре зарплата пензенских врачей превысила 96 000 рублей
- Зарплата в Пензе за год увеличилась на 16%
- В Пензе шеф-повару ресторана полгода не платили зарплату
- 17% пензенцев предпочитают этажи с 1-го по 5-й
- Названо число беременных жительниц Пензенской области
Последние новости
- Частный сектор Пензы может остаться без магазинов
- На платформе ВТБ Авто стартует продажа автомобилей Solaris
- ВТБ поднимает ставку по вкладу «Двойная выгода» до 26%
- Олег Мельниченко: Планируем установить 4 аграрных рекорда
- Золото останется защитным активом до конца года
- Эксперт: Экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
- ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений
- К 1 сентября пензенцы накопили в банках больше 316 млрд рублей
- Алексей Садчиков: Качество портфеля важнее сиюминутного роста
- Названы самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру в 2025 году
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!