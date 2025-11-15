Больше 40% пензенцев живут на зарплату ниже 45 000 рублей

15.11.2025 | 14:50

В Пензенской области 41,5% жителей получают заработную плату ниже 45 000 рублей (эквивалент 2 МРОТ). Это гораздо больше общероссийского показателя - 24,5%.

Согласно последним данным экспертов ria.ru, Пензенская область входит в число 15 регионов РФ с низким уровнем зарплат (71-е место из 85 в рейтинге).

Диапазон типичного размера вознаграждения за труд в Сурском крае - от 36 000 до 73 000 рублей. Только 1,4% работающего населения получают больше 200 000 рублей в месяц.

Вместе с Пензенской областью в число 15 регионов с низкими зарплатами попали соседние Тамбовская область (32 000 - 68 000 рублей) и Мордовия (34 000 - 72 000).

Ульяновская область заняла 47-ю строчку в рейтинге. Там 2,5% жителей получают в месяц свыше 200 000 рублей, 41,2% - менее 45 000 рублей. Диапазон типичных зарплат в этом регионе составил 35 000 - 76 000 рублей.

Саратовская область оказалась на 66-м месте. Высокий заработок - у 1,5% жителей региона, низкий - у 44,4%, а диапазон зарплат на предприятиях - от 34 000 до 70 000 рублей.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где зарплату более 200 000 рублей получают 36,5% сотрудников, а меньше 45 000 рублей - только 2,6%. Типичный размер вознаграждения за труд в регионе - от 112 000 до 268 000 рублей.

На последнем месте рейтинга - Республика Ингушетия, где 77,1% работающего населения получают менее 45 000 рублей в месяц. Предприятия региона предлагают низкие зарплаты - от 23 000 до 44 000 рублей.