В Пензе два микрорайона свяжет лесная тропа длиной 9 км

05.11.2020 | 10:20

В Пензе разрабатывают новый пешеходный маршрут под названием «Большая арбековская тропа».

Прогулочная дорога через лес протяженностью до 9 километров соединит Западную Поляну и Арбеково. Путешественникам необязательно проходить ее полностью - можно выбрать укороченные маршруты. Они будут вести к природным источникам, которые благоустроят по проекту «Живи, родник!».

«На протяжении всей тропы планируется установить информационные стенды и указатели, чтобы каждый житель и гость Пензы, наслаждаясь красотой арбековского леса, смог для себя узнать новое о жизни его обитателей», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Авторы проекта не исключают, что тропа может пересекаться с другими туристическими объектами, но уверены, что это никак не помешает ей стать популярной у горожан.