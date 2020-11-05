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Общество

В Пензе два микрорайона свяжет лесная тропа длиной 9 км

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В Пензе разрабатывают новый пешеходный маршрут под названием «Большая арбековская тропа».

Прогулочная дорога через лес протяженностью до 9 километров соединит Западную Поляну и Арбеково. Путешественникам необязательно проходить ее полностью - можно выбрать укороченные маршруты. Они будут вести к природным источникам, которые благоустроят по проекту «Живи, родник!».

«На протяжении всей тропы планируется установить информационные стенды и указатели, чтобы каждый житель и гость Пензы, наслаждаясь красотой арбековского леса, смог для себя узнать новое о жизни его обитателей», - рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Авторы проекта не исключают, что тропа может пересекаться с другими туристическими объектами, но уверены, что это никак не помешает ей стать популярной у горожан.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

9 км плитки и бордюра - это круто! И рулонные газоны вдоль тропы вместо нынешних немодных деревьев.

Гость||

Неплохая альтернатива растущим ценам в маршрутках.

Гость||

Авторы проекта не исключают, что тропа может пересекаться с другими туристическими объектами

Кладбищем?

Гость||

Хочешь шагом иди или мелкой рысью,когда торопишся.

Гость||

9 км распила бюджета.

Гость||

Теперь лес будет заср... удобрен на большей площади, ведь свое пластмассово-стеклянное говно по нормальной дорожке широким народным массам будет разносить гораздо удобнее, чем по грунтовой тропке.

Гость||

Гость писал(a):

9 км распила
Завидуй, балаболка!

Гость||

Что-то медленно всё обустраивается. Внуки то хоть застанут эти прелести жизни? )))))))

Гость||

Фига се, медленно. За 4 года благоустроили больше, чем за весь срок Бочкарева.

Гость||

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ! ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ПРЯМ ВООБЩЕ ОГОНЬ!

Гость||

за срок Бочкарева???? Да ты откуда проснулся? При Бочкареве сколько дорого расширили??? Суворова, Западная! Мост! А при нынешнем??? Кентавр???

Гость||

Гость писал(a):

Фига се, медленно. За 4 года благоустроили больше, чем за весь срок Бочкарева.
Серьезно? Только к юбилею города при Бочкареве благоустроили Московскую от Бакунина до Кураева, площадь у филармонии, перед театром и т.д. Олимпийскую аллею тоже при нем. Да и почти все то не очень много, что сделано при Белозерцеве, запланировано было еще до него. И он за столько лет не смог достроить ни цирк, ни собор, основная часть которых была построена еще при Бочкареве.

Гость||

Про Щербакова с Мясниковым не забывайте ;)

Гость||

Нормальный город, мог бы быть самодостаточным, но почему-то всё как-то через одно место.

Гость||

новая сенаторша нам пробила денежек - на дорожку )

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Имя: Гость
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