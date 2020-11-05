«ТНС энерго Пенза» продлило акцию для пользователей «Личного кабинета»

05.11.2020 | 15:06

ООО «ТНС энерго Пенза» объявило о продлении акции «Личный кабинет - офис в кармане», объявленной в октябре.

В связи с высокой востребованностью среди клиентов акция будет проходить до 30 ноября включительно. Стать участниками акции смогут физические лица - клиенты энергосбытовой компании. Для участия потребителю необходимо выполнить простые действия:

- подключить сервис «Личный кабинет» либо установить мобильное приложение «ТНС энерго» на свое мобильное устройство;

- передать показания счетчика и оплатить электроэнергию с помощью данного сервиса до 30 ноября.

Обязательным условием также является отсутствие у участника задолженности за электроэнергию по состоянию на 1 декабря.

Победителям акции гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе приготовил подарки - планшетные компьютеры. Подведение итогов и вручение призов состоится в декабре.

«Личный кабинет» дает потребителям возможность получить все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» без посещения офисов компании: быстро и без комиссии оплачивать счета, получать консультации по вопросам энергоснабжения, передавать показания приборов учета, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей.