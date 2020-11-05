Пензенцы могут получить онлайн бесплатную консультацию психолога

05.11.2020 | 20:14

В Пензе начал действовать онлайн-сервис, который позволяет получить бесплатную консультацию психолога. Проект разработан сотрудниками министерства образования области, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова.

Идейным вдохновителем выступила Татьяна Карамышева. Женщина давно работает в этой сфере, но на создание новой платформы Татьяну Николаевну сподвигла случайная встреча.

«Идет бабушка без маски, еле идет, я ей говорю: «Бабушка, куда вы идете? Дома нужно сидеть». - «Дочка, я вот иду, тут хоть люди. Если со мной что случится, мне помогут. А дома я в четырех стенах, никого нет, и если мне станет плохо, то помочь никто не сможет, меня никто не услышит», - сообщила главный внештатный педагог-психолог Министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Весной, в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции, она вместе с коллегами помогала жителям Пензы и области справиться с переживаниями. В этот непростой период консультация психолога многим нужна как никогда.

«Возможность оказания помощи есть на двух площадках: помощь взрослым и помощь детям», - пояснила Татьяна Карамышева.

Консультации ведутся онлайн. Анонимность специалисты гарантируют. Для того чтобы пообщаться с психологом, необходим лишь выход в интернет.