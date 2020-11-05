Пензенские черешни и яблони посадят в воронежском «Бессмертном саду»

05.11.2020 | 14:10

Житель Воронежской области Юрий Чугреев обратился в пензенский минсельхоз с просьбой о помощи.

Активист выращивает «Бессмертный сад» в память о родственниках и знакомых. Для этого он собирает растения со всей страны из тех мест, где жили или умерли эти люди. Судьба большинства тех, чью память увековечивает воронежец, связана с Великой Отечественной войной.

Так, из Белгородской области, куда мать Юрия Петровича девочкой угнали в концлагерь, прислали саженцы груши и малины. Две груши и четыре яблони он получил из Тимирязевской академии: это память о двоюродном дяде, погибшем при защите Москвы. Облепиха - из Алтайского края, с родины деда. Есть растения из Абхазии, Крыма, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края.

Родственники Юрия Чугреева жили и в Нижнеломовском районе Пензенской области, поэтому энтузиаст обратился в региональный минсельхоз с просьбой прислать оттуда саженцы.

«Пензенские садоводы направили в Воронежскую область для Юрия Чугреева саженцы яблони и черешни», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.