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Общество

Фонтан в Заречном законсервировали после пробных пусков

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Новый фонтан, установленный в центральном парке Заречного, законсервировали сразу после пробных пусков.

По сообщению портала «Заречье сегодня», 3 ноября жители города поделились в социальных сетях своими фото и видео работающего сооружения. А уже 4-го стало известно, что его законсервировали до весны.

Оборудование сухого, или пешеходного, фонтана стало одним из этапов реконструкции парка, начатой в апреле 2020 года. Там также обновили детскую площадку и стадион, построили сцену с амфитеатром.

Работы должны были завершить раньше, но из-за эпидемиологической обстановки и неблагоприятных погодных условий они затянулись.

«Теперь предстоит доделать спортивную площадку, уложить резиновое покрытие, установить металлические перголы, убрать строительный мусор и привести в порядок газоны», - цитирует «Заречье сегодня» замглавы администрации Заречного Сергея Воронянского.

Реконструкцию должны завершить в ближайшее время, после чего парк будет оформлен к Новому году.

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Источник — zarpressa.ru
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