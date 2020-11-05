Фонтан в Заречном законсервировали после пробных пусков

05.11.2020 | 08:33

Новый фонтан, установленный в центральном парке Заречного, законсервировали сразу после пробных пусков.

По сообщению портала «Заречье сегодня», 3 ноября жители города поделились в социальных сетях своими фото и видео работающего сооружения. А уже 4-го стало известно, что его законсервировали до весны.

Оборудование сухого, или пешеходного, фонтана стало одним из этапов реконструкции парка, начатой в апреле 2020 года. Там также обновили детскую площадку и стадион, построили сцену с амфитеатром.

Работы должны были завершить раньше, но из-за эпидемиологической обстановки и неблагоприятных погодных условий они затянулись.

«Теперь предстоит доделать спортивную площадку, уложить резиновое покрытие, установить металлические перголы, убрать строительный мусор и привести в порядок газоны», - цитирует «Заречье сегодня» замглавы администрации Заречного Сергея Воронянского.

Реконструкцию должны завершить в ближайшее время, после чего парк будет оформлен к Новому году.