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Общество

Жители Пензенской области могут написать экодиктант дистанционно

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16 ноября Пензенская область присоединится к Всероссийскому экологическому диктанту. Для его написания определены следующие площадки:

- Пензенский государственный аграрный университет;

- Губернский лицей;

- Пензенский лесной колледж (п. Сосновоборск);

- школа имени Героя Российской Федерации Р. А. Китанина (р. п. Тамала);

- школа № 58 (Пенза).

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции экодиктант проводится как очно, так и дистанционно. Непосредственно на площадки испытания экологических знаний будут допускаться только учащиеся этих образовательных учреждений.

Онлайн-вариант предусматривает использование официального сайт экодиктант.рус. 15-16 ноября на нем появится форма диктанта, которую нужно будет заполнить в дистанционном режиме, войдя в свой профиль.

«Принять участие во Всероссийском экодиктанте в онлайн-формате может каждый желающий», - отметили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А диктант под подняютию коммунальных услуг, где проходит?

Имя: Гость
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