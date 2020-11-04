Жители Пензенской области могут написать экодиктант дистанционно

04.11.2020 | 11:07

16 ноября Пензенская область присоединится к Всероссийскому экологическому диктанту. Для его написания определены следующие площадки:

- Пензенский государственный аграрный университет;

- Губернский лицей;

- Пензенский лесной колледж (п. Сосновоборск);

- школа имени Героя Российской Федерации Р. А. Китанина (р. п. Тамала);

- школа № 58 (Пенза).

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции экодиктант проводится как очно, так и дистанционно. Непосредственно на площадки испытания экологических знаний будут допускаться только учащиеся этих образовательных учреждений.

Онлайн-вариант предусматривает использование официального сайт экодиктант.рус. 15-16 ноября на нем появится форма диктанта, которую нужно будет заполнить в дистанционном режиме, войдя в свой профиль.

«Принять участие во Всероссийском экодиктанте в онлайн-формате может каждый желающий», - отметили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.