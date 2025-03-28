Зареченцы смогут отдать лишние вещи и взять нужные

28.03.2025 | 20:45

В субботу, 29 марта, в ФОКе «Лесной» в Заречном пройдет «Дармарка» - бесплатная ярмарка, на которую можно принести ставшие ненужными вещи и получить необходимые.

Ее проведут в рамках фестиваля «Песочница.ЭкоФест», который состоится с 11:00 до 13:00. Вход свободный.

Будут принимать одежду, обувь, книги, украшения и аксессуары, игры и игрушки (кроме мягких), предметы быта, интерьерные украшения.

«Вещи должны быть чистые, в хорошем и рабочем состоянии. Забирать участникам можно не более 25 предметов. Неразобранные будут отданы на благотворительность или на переработку», - предупредили в администрации города.

Кроме того, на фестиваль можно приносить пластик (бутылки, флаконы, канистры, контейнеры, лотки, пакеты, крышечки), макулатуру (в том числе гофрокартон), стеклянные банки и бутылки, металл (жесть, алюминиевые банки, фольгу, аэрозольные баллончики), лом электроприборов, зубные щетки, CD-диски, просроченные лекарства (в твердой форме) - всего 22 вида отходов, собираемых для переработки.

С 12:00 до 13:00 пройдут лекция «Вторая жизнь аксессуаров» и мастер-класс «Пасхальный декор в стиле стимпанк», на котором покажут, как сделать украшение из старой фанеры, пуговиц и замков.