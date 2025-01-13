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Общество

В Пензенской области перечислили виды птиц, оставшихся на зимовку

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В Пензенской области выявили и зарегистрировали 35 видов зимующих птиц. Мониторинг провели в Пензе, Заречном, Лунинском, Бессоновском и Сосновоборском районах.

В Пензенской области перечислили виды птиц, оставшихся на зимовку

Работу проделали специалисты - орнитологическая комиссия местного отделения Русского географического общества и Союз охраны птиц России.

«Выявлены 35 видов птиц: белоспинный дятел, большая синица, большой крохаль, большой пестрый дятел, ворон, галка, грач, домовый воробей, дрозд-рябинник, европейская сорока, красноголовый нырок, кряква, лазоревка, обыкновенная зеленушка, обыкновенная овсянка, обыкновенный гоголь, обыкновенный поползень, орлан-белохвост, полевой воробей, пухляк, свиристель, седой дятел, серая ворона, сизый голубь, сирийский дятел, снегирь, сойка, средний пестрый дятел, тетерев, хохлатый жаворонок, черноголовая гаичка, черноголовый щегол, чиж, чирок-свистунок, юрок», - перечислили в администрации Пензы.

В Пензенской области перечислили виды птиц, оставшихся на зимовку

Ранее стало известно, что 18 и 19 января Сурский край присоединится к традиционной экологической акции «Серая шейка - 2025». Ее цель - выяснить, какие виды водоплавающих и околоводных птиц и в каком количестве остаются на холодную зимовку, а не откочевывают на юг.

Учет проведут на незамерзающих водоемах: быстрых реках, ручьях, отстойниках, охладителях, в местах сброса теплых вод.

Принять участие в экоакции приглашают всех орнитологов-любителей.

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Источник — фото предоставлено РГО участниками конкурса
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