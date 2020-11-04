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Общество

В Пензе в День народного единства обошлись без митингов и шествий

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Пензенская область является образцом народного единства - так считают ученые-историки. Небольшой и скромный регион никогда не сотрясали национальные конфликты.

«Столетия назад наши предки договорились не нарушать определенные правила. Они не прописаны, это внутренние правила. Я приведу пример: у нас не может быть в Пензенской области, что кто-то нарисует карикатуру на Мухамеда или, наоборот, кто-то нарисует на Христа, потому что люди понимают, что не надо этого делать. Зачем?» - отметил доктор исторических наук Владимир Первушкин.

В 2020 году День народного единства был больше похож на праздник души - без митингов, массовых шествий, больших чиновников, произносящих с трибун священные слова. Люди тихо гуляли и отдыхали, но при этом не забывали о сути красного дня календаря.

«Народ одной страны, все должны друг за друга стоять горой, я так думаю. Происходят какие-то недопонимания, но пока все нормально», - пояснила горожанка.

«Есть в России понятия «нация» (это мы, россияне) и «национальность». В этом единстве нации и национальностей мы проживаем. Каждая национальность входит в российскую большую нацию», - рассказал Владимир Первушкин.

«Все люди должны жить в мире, в братстве, в согласии несмотря на национальности. Мы из Волгограда, гуляем в Пензе, нам очень нравится», - сообщила прохожая.

«Чтобы люди объединялись против зла - наверное, это и есть народное единство. Я думаю, что из-за экономической ситуации в нашей стране и из-за расслоения общества народное единство ослабело сейчас», - подчеркнул молодой человек.

Праздничное настроение горожанам, гуляющим по Московской, поднимал современный гимн Российской Федерации.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия, удачи вам во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества! Берегите своих родных и близких, берегите Россию. С Днем народного единства!» - произнес губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нас уже поздравили повышением цен на Хапремонт и проезд в общественном транспорте. Спасибо губернатор!

Гость||

Отмечаем день народного единства! Поднимем

рюмки! Ура товарищи!

Гость||

О, вылез, кому нужны эти поздравления

Имя: Гость
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