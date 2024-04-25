В Госдуме хотят запретить продажу спиртного на майских праздниках

25.04.2024 | 11:33

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», - говорится в нем.

Инициатор идеи приводит открытые данные о том, что ежегодно с 1 по 10 мая ухудшается криминогенная обстановка, увеличивается количество пьяных водителей, число травм и отравлений в связи с употреблением спиртного.

«Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты. Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население», - говорится в письме.

Однако, по словам Хамзаева, «работают на опережение» по предотвращению негативных последствий майских застолий лишь некоторые руководители регионов. По мнению депутата, запрет на продажу алкоголя сбережет здоровье населения, а в День Победы станет свидетельством уважительного отношения к ветеранам, памяти и истории.